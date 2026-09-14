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Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otras tres localidades en Járkov y Zaporiyia

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Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de tres localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en redes sociales que sus tropas se han hecho con Shiroke y Shevchenkovo, en Járkov, así como con la localidad de Novoandriyecka, en Zaporiyia, sin pronunciarse sobre bajas en los combates. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre estos anuncios.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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