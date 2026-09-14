Pistorius insta a no dejarse provocar por Putin tras ataque ruso a tren cerca de Polonia

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Berlín, 14 sep (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistoirus, subrayó este lunes la importancia de no dejarse provocar por el presidente ruso, Vladímir Putin, con ataques como el del domingo contra un tren de pasajeros cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, escalada con la que Rusia busca amedrentar a la población europea.

Es importante "que mantengamos la serenidad, que no nos dejemos provocar, pero que, al mismo tiempo, no dejemos lugar a dudas de que somos capaces de defendernos y de que no vamos a aceptar esta escalada", dijo Pistorius en un comparecencia ante la prensa con motivo de la puesta en quilla en el astillero de Peene, en Wolgast, (noroeste) del tercer buque de reconocimiento de la clase 424 para la Marina alemana.

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Agregó que "lo que está haciendo Vladímir Putin es peligroso, él lo sabe, y por eso lo hace".

Dijo tomarse muy en serio este tipo de incidentes en la frontera como el del domingo, en el que un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros poco después de que por esa misma línea hubieran circulado en otro convoy el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos, entre ellos Günter Sauter, asesor del canciller alemán, Friedrich Merz, en asuntos de política exterior y de seguridad.

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Según el ministro, son una muestra de lo que se observa una y otra vez en los últimos años en cuanto a que Putin delega o mantiene conservaciones no importa con quién sobre una supuesta disposición a negociar la paz, "para luego, pocas horas o pocos días después, provocar una nueva escalada que transmita a las personas que en Alemania y en Europa temen que la guerra de Ucrania se acerque precisamente esa impresión". EFE