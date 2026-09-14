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Paulina García estrena película distópica 'Amor es el monstruo' en el Festival de Toronto

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Toronto (Canadá), 14 sep (EFE).- Una abuela que se resiste a quedar relegada a un segundo plano en la vida de su familia protagoniza 'Amor es el monstruo', la distopía tropical del costarricense Neto Villalobos Brenes que se estrenó mundialmente este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Con la actriz chilena Paulina García al frente del reparto, el filme participa en el programa Centrepiece y es una coproducción de Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y México.

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García interpreta a una mujer de unos 70 años consciente de que le queda cada vez menos tiempo para estrechar su relación con su nieta de seis años.

Las tensiones familiares dificultan ese acercamiento, mientras una crisis exterior obliga a la protagonista a enfrentarse tanto a sus propios límites como a la forma en que la sociedad contempla a las personas de su edad.

Natalia Regidor, Gloriana Vargas y Ericka Reikendorf figuran también entre las principales intérpretes.

Villalobos escribió el guion junto con Diego van der Laat y sitúa la historia en una distopía tropical marcada por la inseguridad y una creciente desigualdad social.

Ese futuro próximo incluye, entre otros elementos, niñeras que además de cuidar a los niños van armadas para protegerlos, una imagen que sirve al cineasta para exagerar tendencias ya presentes en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

Pero el centro de la película no es la construcción de ese mundo futurista, sino el conflicto entre una mujer que quiere seguir participando activamente en la vida de su familia y un entorno que parece considerar que su edad la ha convertido en una figura secundaria.

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Villalobos, una de las voces destacadas del cine costarricense contemporáneo, se dio a conocer internacionalmente con 'Por las plumas'.

'Amor es el monstruo' es su tercer largometraje presentado en el TIFF, después de 'Por las plumas' y 'Cascos indomables'. EFE

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