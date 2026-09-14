México y Portugal estrechan sus lazos futbolísticos

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Lisboa, 14 sep (EFE).- México y Portugal han estrechado sus lazos futbolísticos, algo que se constata con la llegada de jugadores como Santi Giménez o Pato Salas a la Liga portuguesa, la inauguración de una escuela de fútbol en suelo mexicano o la inversión azteca en un club histórico luso.

Giménez ha sido uno de los principales fichajes de esta temporada del campeón Oporto, al que llega procedente del Milan en calidad de cedido -con la posibilidad de que su traspaso se haga definitivo- y con el objetivo de relanzar su carrera tras un periodo en Italia lastrado por las lesiones.

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El internacional mexicano, nacido en Argentina, está disfrutando de minutos de juego con los 'dragones' para recuperar su forma física y el pasado sábado marcó de penalti el último gol frente al Casa Pia (1-4) en la sexta jornada de la Liga Portugal, su primer tanto desde septiembre del año pasado.

Santi Giménez, ex del Cruz Azul, abre así un nuevo capítulo en un club en el que han brillado muchos compatriotas suyos, como Héctor Herrera, Miguel Layún o Jesús 'Tecatito' Corona.

Este legado mexicano del Oporto llevó al club norteño a inaugurar el pasado agosto una nueva escuela de formación en Ciudad de México, que se suma a la que los blanquiazules ya tenían en Monterrey.

Al igual que Giménez, Patricio 'Pato' Salas llegó a Portugal en busca de oportunidades y se incorporó al Famalicão cedido por el Club América.

El delantero yucateco se convirtió el curso pasado en un habitual de los azulcremas bajo el mando del técnico brasileño André Jardine, pero en el actual perdió protagonismo con la llegada del uruguayo Guillermo Almada, por lo que puso rumbo a Europa.

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También el veterano central Néstor Araújo se despidió del Club América hacia Portugal, donde fichó por el Chaves, de la segunda lusa y uno de los principales emblemas de la región septentrional de Trás-os-Montes.

A los 35 años, Araujo se incorpora a un nuevo proyecto que tiene inversión mexicana y el objetivo de devolver al Chaves a la máxima categoría.

En septiembre de 2025, el Atlético La Paz, de la segunda división de México, adquirió una participación mayoritaria en el club luso, por lo que ambos pasan a estar bajo el paraguas del grupo GLS Promotoría del Deporte, propiedad del empresario Arturo Lomelí, vinculado al sector del tequila.

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Desde entonces, la Sociedad Anónima Deportiva (SAD, la entidad que gestiona el fútbol profesional) del Chaves pasó a estar dirigida por Dante Elizalde, expresidente del Santos Laguna, el club en el que Néstor Araujo jugó la mayor parte de su carrera.

Ya se han producido traspasos entre el Atlético La Paz y el Chaves, con la salida del centrocampista Gilberto García y del defensa Ivo Vásquez de Baja California del Sur hacia Portugal.

En sentido contrario, empieza a consolidarse una mayor -aunque todavía reducida- presencia de jugadores y entrenadores portugueses en la élite del fútbol mexicano, encabezada por Paulinho, el goleador estrella del Toluca.

El centrocampista Ricardinho está en su segunda temporada en el Juárez, hasta hace poco dirigido por su compatriota Pedro Caixinha, Luís Esteves ha fichado esta campaña por el Atlas y el técnico Renato Paiva ocupa el banquillo del Santos Laguna.

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La cercanía futbolística entre México y Portugal quedó patente el pasado mes de marzo, cuando la selección portuguesa fue la invitada para enfrentarse a la 'Tri' en un partido amistoso (0-0) que inauguró el recién remodelado Estadio Azteca.

Miguel Conceição