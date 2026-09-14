Medio oficial chino acusa a EE. UU. de usar un "manual de Guerra Fría" contra su IA

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Pekín, 14 sep (EFE).- El diario oficialista chino Global Times acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de aprovechar la preocupación en EE. UU. por los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y los llamamientos a ralentizar su desarrollo para desplegar un "manual de guerra fría" contra la IA china.

El periódico, dependiente del Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), publicó el editorial este domingo, después de que el fundador de la empresa Anthropic, Dario Amodei, pidiera un "ritmo más lento" en el desarrollo de modelos avanzados, una posición respaldada por figuras como Sam Altman y Elon Musk.

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El llamamiento de Amodei se presenta como una "declaración racional" centrada en la seguridad global de la IA, pero en realidad contiene una "agenda oculta" contra China, según el medio.

El editorial acusa al responsable de Anthropic de defender que las democracias "no deben ser ingenuas" ante China y de proponer primero "estrangular" el desarrollo chino para ampliar la brecha tecnológica antes de negociar con Pekín una ralentización del sector.

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El diario enumera tres medidas que atribuye a esa agenda: prohibir la venta a China de chips potentes y maquinaria para fabricar semiconductores, perseguir la llamada "destilación" de modelos y reforzar la seguridad de las empresas de IA para impedir el robo de los llamados "pesos" de los modelos, los parámetros internos que configuran el conocimiento del sistema.

La "destilación" es una técnica que permite entrenar modelos más pequeños utilizando respuestas de sistemas más avanzados, y se ha convertido en uno de los principales focos de disputa después de que autoridades estadounidenses acusaran recientemente a empresas chinas como DeepSeek, Moonshot y Alibaba de copiar tecnología estadounidense.

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Pekín rechazó esas acusaciones y sostuvo que se trata de una práctica común en la industria, al tiempo que acusó a Washington de aplicar un "doble rasero" y buscar un "monopolio" sobre la IA.

Global Times calificó de "hipócrita y miope" lo que describió como una "guerra fría silenciosa de la IA", cuyo objetivo real sería, según el diario, frenar el desarrollo chino mediante barreras tecnológicas y "monopolios regulatorios".

"Excluir a China y a las empresas chinas solo aumentará significativamente los costos de ensayo y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA", advirtió el medio.

La postura del diario oficialista reproduce la narrativa empleada por Pekín ante críticas a cuestiones como su gasto militar.

En ambos casos, el Gobierno chino argumenta que su desarrollo no representa una amenaza global y acusa a Washington de intentar frenar el avance del país asiático.

La publicación llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara las peticiones de ralentizar la IA con el argumento de que Estados Unidos debe mantener la ventaja frente a China, y de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtiera de que "nada más importará" si Pekín toma la delantera.

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