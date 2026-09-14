Lo esencial de la semana cultural: empieza Shakira y acaba Rosalía

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Redacción Internacional, 14 sep (EFE).- Shakira y Rosalía protagonizan esta semana en lo musical, mientras que los fans de la televisión conocerán los ganadores de los Emmy y podrán disfrutar de la sexta temporada de 'Slow Horses'.

La residencia madrileña de Shakira

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La cantante colombiana ofrece el día 18 el primero de los 12 conciertos que conforman su residencia madrileña, dentro de la gira 'Las mujeres ya no lloran', que comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro.

Shakira contará con numerosas colaboraciones de artistas españoles y latinoamericanos, de los que se han avanzado algunos como Nathy Peluso, Guitarricadelafuente o Lia Kali, pero serán muchos más los que acompañarán a la de Barranquilla.

Su proyecto desborda la música y se extenderá a la literatura, la moda o la gastronomía en un enorme espacio convertido en una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones y un punto de encuentro central, la Macondo Plaza.

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Y el fin del 'Lux Tour' de Rosalía

Tras más de cincuenta conciertos por todo el mundo y alguna polémica forzada, el 'Lux Tour' de Rosalía, con el que ha presentado su cuarto álbum de estudio, llega a su fin con dos citas en Miami, los días 14 y 16 de septiembre.

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Un espectáculo híbrido entre el pop y la ópera para trasladar al directo un trabajo complejo y lleno de espiritualidad, que fue recibido de forma reverencial tanto por la crítica como por el público, que agotó todas las entradas de cada uno de sus conciertos. Por eso, estas dos fechas en Miami son la última oportunidad, por ahora, para disfrutar de temas como 'La perla' o 'Sauvignon Blanc', además de lo que ya se ha convertido en seña de identidad de este tour, el famoso confesionario.

'The Pitt' y 'Hacks', los favoritos de los Emmy

Los amantes de las series seguirán muy atentamente este lunes la ceremonia de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará en Los Ángeles y que tiene como favoritas a 'The Pitt' en drama y 'Hacks', en comedia.

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La ficción médica protagonizada por Noah Wyle, que estrenará su tercera temporada en enero de 2027, llegará con 25 nominaciones, una más que 'Hacks', que cerró de forma brillante su quinta y última entrega. Una oportunidad de ver reunidas a todas las estrellas televisivas en una gala presentada por Mariska Hargitay.

Llega, por fin, la sexta temporada de 'Slow Horses'

Y este miércoles llega a Apple TV la sexta temporada de 'Slow Horses', para alegría de los numerosos fans de esta ficción protagonizada por Gary Oldaman y ambientada en el mundo del espionaje británico, que adapta las novelas de Mick Herron.

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Cuando ya está confirmada la séptima entrega, esta sexta comienza con los Slow Horses en plena huida, mientras Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) los enreda a todos en un peligrosísimo juego de represalias y venganza. En el reparto, Jack Lowden, uno de los nombres que suenan para ser el nuevo James Bond. EFE

(foto)