Los hutíes reivindican una operación "a gran escala" con misiles y drones contra una base militar en Arabia Saudí

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Los hutíes han reivindicado este lunes una operación "a gran escala" contra "instalaciones militares" en Arabia Saudí, incluido el lanzamiento de "decenas de misiles balísticos y drones" contra la base aérea Rey Jalid, situada en Jamis Mushait, en el marco del repunte del conflicto en Yemen y en respuesta a los últimos bombardeos saudíes en apoyo a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar cualitativa y a gran escala contra instalaciones e infraestructuras militares, incluidos hangares para aeronaves, sistemas de radar, pistas de aterrizaje, depósitos de municiones y otros objetivos, en la Base Aérea Rey Jalid, en Jamis Mushait", ha dicho el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari.

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Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques, ejecutados "en respuesta a la brutal agresión saudí" y ante la "escalada significativa" de los bombardeos contra objetivos de los hutíes en Yemen durante los últimos días, fueron "precisos" y causaron "daños significativos" en la base, sin que Arabia Saudí se haya pronunciado al respecto.

"Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones militares cualitativas en las profundidades del territorio saudí mientras persista la injusta agresión contra nuestro pueblo. Cualquier nueva agresión será respondida con operaciones de mayor alcance e intensidad", ha advertido Sari, quien ha reiterado que los rebeldes continuarán sus operaciones "hasta que termine la agresión y se levante el cerco" a Yemen.

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La Defensa Civil de Arabia Saudí ha emitido durante las últimas horas varias alertas de seguridad en la provincia de Jamis Mushait y la ciudad de Abha, recomendando a la población que busque lugares seguros para protegerse. Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños en territorio saudí.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos en la costa del mar Rojo, incluidos los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

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Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.

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