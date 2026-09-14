La CDU de Merz se impone en las municipales en Baja Sajonia, con la ultraderechista AfD en tercer lugar

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La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha impuesto en las elecciones municipales celebradas el domingo en el estado federado de Baja Sajonia, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha quedado en tercer lugar, una semana después de su aplastante victoria en Sajonia-Anhalt.

Según los resultados preliminares, la CDU se ha hecho con el 27,2% de los votos, seguida por el Partido Socialdemócrata (SPD), socio menor de la coalición de gobierno en Berlín, con el 24,6% de las papeletas, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

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Por su parte, AfD se hizo con el 15,9% de los apoyos --en lo que supone su mejor resultado hasta la fecha en unas elecciones municipales en Baja Sajonia, donde en 2021 obtuvo un 4,6% de los votos--, seguida por Los Verdes, con el 14,1%; La Izquierda con el 6%M y el Partido Liberal (FDP) con el 3,7%; tras una votación

A pesar de su victoria, la CDU ha registrado una nueva bajada en los respaldos, ya que en los comicios de 2021 tuvo un 31,7% de los votos, por delante del SPD, que se hizo con un 30% de las papeletas. Los Verdes han sufrido igualmente una caída de apoyos, con un 1,8% menos que hace cinco años.

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La participación en las elecciones --en las que estaban en juego 29.501 escaños en 2.182 concejos municipales, además de 395 alcaldías, presidentes de distrito y el presidente regional-- ha sido del 64,6%, lo que representa un aumento significativo respecto al 57% registrado en 2021.

Los porcentajes a nivel estatal reflejan los votos para los consejos de distrito, los concejos de las ciudades independientes y la Asamblea Regional de la Región de Hannover. Además, se consideran una importante prueba de opinión para los partidos antes de las elecciones regionales del próximo año y un indicador del estado de ánimo en un estado federado del oeste de Alemania.

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La votación ha tenido además lugar una semana antes de las elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín y al Parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde la atención estará igualmente centrada en el equilibrio de fuerzas entre la coalición gubernamental que conforman la CDU y el SPD y el auge de AfD.