Carlos Baute desvela con qué icónica artista española sueña cantar 'Colgando en tus manos': "Es una locura esa señora"

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Carlos Baute continúa disfrutando de una etapa personal y profesional marcada por la música, pero también por la tranquilidad de haber recuperado la relación con su hijo mayor. Después de reconocer públicamente en el pasado que ambos habían estado alejados durante años y que habían perdido un tiempo importante, el cantante ha hablado ahora con felicidad del momento que atraviesan y ha asegurado que actualmente están "encantados".

"Feliz, feliz, estamos encantados, así que es una bendición", ha confesado el artista al ser preguntado por cómo se encuentra actualmente su relación con su hijo. Baute no ha ocultado que el camino hasta llegar a esta situación no ha sido sencillo: "Por supuesto. Sí señor, lo que pasa es que, bueno, es complicado, se perdió mucho tiempo, pero estamos felices". Unas palabras con las que deja claro que, pese a las dificultades del pasado, ambos han conseguido recuperar el vínculo y disfrutar ahora de una relación mucho más cercana.

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En el terreno musical, el venezolano también ha revelado una de esas colaboraciones que le haría especial ilusión. Y es que, si pudiera elegir a una artista para compartir uno de sus grandes éxitos, tendría muy claro a quién escogería: Isabel Pantoja. El cantante sueña con interpretar junto a la tonadillera su mítica 'Colgando en tus manos', una canción que originalmente popularizó junto a Marta Sánchez.

"Tú te imaginas un 'Colgando en tus manos' con Isabel Pantoja, brutal, hermosa", ha asegurado con entusiasmo. Baute se ha deshecho en elogios hacia la artista, dejando claro la admiración que siente por ella: "Le adoro, me parece una supercrack, es una mujer que mira los años que lleva, esa es una de las mujeres que canta".

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El cantante ha destacado especialmente la manera de interpretar de la tonadillera y su capacidad para transmitir emociones: "Yo creo que todos lo hacemos, cada uno con un swing, cada uno con sabor y tal, pero ella canta con el alma, es una locura esa señora". Un mensaje de cariño que ha querido cerrar dedicándole unas palabras directamente: "Así que nada, besitos a ella y a todos sus fans".