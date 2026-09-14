Fundación Mahou San Miguel forma en hostelería a jóvenes de siete CC.AA., con un 90% de inserción laboral

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Fundación Mahou San Miguel ha puesto en marcha una nueva edición de 'Creamos Oportunidades', su programa de formación y empleo dirigido a jóvenes que quieren desarrollar su futuro profesional en el sector de la hostelería, que se desarrolla en siete comunidades autónomas y cuenta con un 90% de inserción laboral, ha informado la entidad en un comunicado.

Este curso, la iniciativa se desarrolla en diez centros educativos de siete comunidades autónomas: Madrid (Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega y I.E.S. Escuela de Hostelería y Turismo Alcalá de Henares), Barcelona (Institut Escola Hotelería i Turisme de Barcelona INS EHTB) y Valencia (CIPFP Ciudad del Aprendiz)

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Además, hay centros de Granada (CPIFP Hurtado de Mendoza), Burgos (Escuela de Hostelería y Turismo La Flora), Toledo (I.E.S. Universidad Laboral de Toledo), Guadalajara (CIFP Nº1 de Guadalajara) y Santiago de Compostela (CIFP Compostela), donde los alumnos podrán estudiar el Grado Medio en Servicios de Restauración, combinando la formación en las aulas con la experiencia práctica en establecimientos hosteleros de referencia.

Aún quedan plazas libres en algunos de los centros participantes para los jóvenes que quieran incorporarse al programa. Durante el mes de septiembre podrán inscribirse a través del periodo extraordinario de inscripción dirigiéndose directamente a la escuela de la comunidad que les interese.

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AYUDAS AL ESTUDIO

El objetivo de 'Creamos Oportunidades' es que los jóvenes no solo accedan a una formación especializada, sino que encuentren en la hostelería una oportunidad real de desarrollo profesional a largo plazo y para ello, Fundación Mahou San Miguel les acompaña en las distintas etapas de su recorrido.

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Durante la formación, de la mano de Fundación Exit, reciben un seguimiento personalizado que favorece su continuidad en los estudios y su incorporación a las prácticas en establecimientos de prestigio. Una vez finalizada esta etapa, pueden seguir vinculados al sector a través de Linkados, la comunidad Alumni de la Fundación, que les da acceso a nuevas oportunidades de desarrollo profesional, a través del programa de Becas y la Bolsa de Empleo de la Fundación.

Además, aquellos que finalizan el Grado Medio en Servicios de Restauración y quieren seguir avanzando en su formación pueden continuar sus estudios de Grado Superior en Hostelería, también con el apoyo de las becas de Fundación Mahou San Miguel. De este modo, el programa plantea un itinerario que va más allá de la formación inicial y acompaña a los jóvenes en su progresión académica y profesional.

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Desde su nacimiento en 2014, 'Creamos Oportunidades' ha acompañado a más de 3.200 jóvenes en toda España, en colaboración con 700 establecimientos del sector, alcanzando una tasa de inserción laboral del 90%.

HISTORIAS DE ÉXITO

Daniela Vargas (27 años) se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo La Flora de Burgos, ganó la medalla de plata en el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería 2026 y realizó sus prácticas en el restaurante burgalés Maricastaña, donde le ofrecieron un contrato de trabajo y actualmente es camarera.

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"Creamos Oportunidades me ayudó a encontrar mi camino en España. Yo había trabajado en hostelería de forma amateur en Colombia, mientras estudiaba en la universidad. Cuando empecé el ciclo de restauración quería mejorar mis perspectivas profesionales y mi calidad de vida. La hostelería ha cambiado mucho y Creamos Oportunidades te prepara para esos nuevos retos. Además, te abre muchas puertas porque te ofrece distintas posibilidades de formación -coctelería, barista, etc.-, al tiempo que te ayuda a encontrar trabajo",ha explicado.

El paso por el programa también ha marcado la trayectoria de Jhosue López Zárate, alumno de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, que participó en 'Creamos Oportunidades' en 2024. Tras completar su formación, realizó sus prácticas en el restaurante madrileño Mar y Tierra, que posteriormente le ofreció incorporarse a su equipo, donde continúa trabajando como camarero.

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"Creamos Oportunidades me preparó para enfrentarme al mundo laboral con más seguridad, me enseñó a perder la timidez. El seguimiento y el apoyo que recibes durante todo el proceso hacen que, cuando llega el momento de empezar a trabajar, no tengas miedo. Yo estoy aquí gracias a esa oportunidad y lo recomendaría porque te ayuda a crecer y a aprender de una forma diferente", ha señalado.