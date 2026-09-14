Líderes europeos reafirman su apoyo a Ucrania pese al cansancio de parte de la población

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Helsinki, 14 sep (EFE).- Los líderes europeos reunidos en la cumbre de la UE sobre el Ártico en Rovaniemi (Finlandia) reafirmaron este lunes su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, a pesar del cansancio de una parte de la población europea tras más de cuatro años de guerra, y del avance de partidos de ultraderecha poco críticos con Moscú.

El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló en una rueda de prensa junto a otros líderes europeos que su Gobierno está haciendo "todo lo que está en su mano" para apoyar a Kiev en su lucha contra la agresión rusa, porque ésta no solo va dirigida contra Ucrania, sino contra toda Europa.

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"Estamos decididos a defendernos", añadió.

Según Merz, es muy probable que Europa esté viviendo "los momentos más decisivos" en la defensa de la libertad y la paz del continente, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para mantener el apoyo a Ucrania y convencer a los ciudadanos de que esto redunda en su propio interés.

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"Ahora debemos resistir hasta que termine esta terrible guerra. Si Rusia tiene éxito, esto tendrá consecuencias imprevisibles y sin precedentes para todos nosotros, incluida Alemania", subrayó.

"Esa es la razón por la que estoy aquí, muy firme, muy claro y sin intención de ceder ni un centímetro. Ahora es nuestro deber histórico hacer todo lo que podamos para ayudar a este país a preservar la paz y la libertad en Europa", añadió.

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El primer ministro finlandés y anfitrión de la cumbre, Petteri Orpo, resaltó que en las últimas semanas Rusia se ha mostrado cada vez más agresiva y ha incrementado sus ataques híbridos, por lo que es necesario apoyar aún más a Ucrania y aumentar las medidas y las sanciones contra Moscú.

"(Rusia) está jugando un juego muy peligroso y, con estos ataques híbridos, intenta dividirnos y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Pero creo que es una estrategia equivocada que tiene el efecto contrario", señaló.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, dijo que tiene la impresión de que la gente está aburrida de la política exterior y, en cambio, le interesa el empleo, la inflación y el crecimiento económico, por lo que es necesario explicar a la opinión pública la interconexión entre la política exterior y la economía.

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"No solo los ucranianos están defendiendo su libertad, nosotros también estamos defendiendo la nuestra, aunque la guerra no haya llegado a nuestros territorios", afirmó.

Por ello, instó a los europeos a mantenerse firmes en su apoyo a Ucrania, porque si Europa pierde su independencia, los indicadores económicos "dejarán de ser relevantes".

Por su parte, el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, dijo que los únicos que tienen derecho a sentir cansancio son los ucranianos y criticó que, tras casi cinco años de guerra, Europa no está usando correctamente el tiempo disponible para prepararse para lo peor.

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También censuró que Europa esté permitiendo que Rusia "regrese al juego", por ejemplo, al ser readmitida en competiciones deportivas y manifestaciones culturales internacionales.

"Estamos permitiendo que esto suceda. En definitiva, estamos normalizando su regreso, y ahí es donde tenemos un problema como sociedad", afirmó.

En este sentido, dijo que Europa debe luchar contra la maquinaria propagandística rusa y el uso que hace de las redes sociales, porque está logrando cambiar el estado de ánimo de los europeos y es necesario mantenerse firmes en "la lucha contra el mal".

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El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, incidió en la necesidad de aumentar la cooperación europea para poder reaccionar con mayor rapidez a la desinformación rusa y a otras maniobras de desestabilización, como la injerencia en los procesos electorales por parte de Moscú.

"Respecto al apoyo de la población europea a Ucrania, la cuestión principal es hasta qué punto estamos todos preparados para hacer frente a la desinformación, porque estamos acostumbrados a los medios de comunicación tradicionales, pero ahora nos enfrentamos a las nuevas tecnologías", señaló.

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A su juicio, se están desarrollando técnicas de desinformación en las redes sociales a las que los europeos no están acostumbrados, pero que es necesario aprender a contrarrestar para que no confundan a la opinión pública. EFE

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(foto)