La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria condena el asesinato de la estudiante canaria en México

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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha mostrado su condena al asesinato de la universitaria grancanaria Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada que se encontraba realizando una movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México.

En un comunicado, la institución educativa ha trasladado a sus familiares y amigos sus condolencias y ha mostrado su apoyo a la comunidad universitaria de Granada.

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Claudia, nacida en Gran Canaria, estuvo matriculada en el curso 2022-2023 en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Grado de Educación Primaria, aunque finalmente se trasladó a la Universidad de Granada, donde cursaba sus estudios universitarios actualmente.