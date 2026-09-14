Julio José Iglesias desvela cómo se encuentra su padre y no descarta su regreso a España: "Está muy bien, está feliz"

Julio José Iglesias saliendo del aeropuerto tras aterrizar en España. Julio José Iglesias ya está en España para comenzar una nueva etapa profesional con su gira de conciertos, en la que rendirá homenaje a su padre interpretando algunos de sus grandes éxitos. A su llegada al aeropuerto, el hijo de Julio Iglesias se mostró muy cercano, confirmando que permanecerá en nuestro país durante aproximadamente tres meses con motivo de sus compromisos profesionales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Julio José Iglesias ya está en España para comenzar una nueva etapa profesional con su gira de conciertos, en la que rendirá homenaje a su padre interpretando algunos de sus grandes éxitos. A su llegada al aeropuerto, el hijo de Julio Iglesias se mostró muy cercano, confirmando que permanecerá en nuestro país durante aproximadamente tres meses con motivo de sus compromisos profesionales.

Una visita que llega con especial significado para la familia Iglesias y que, como no podía ser de otra manera, tiene a su padre, Julio, como uno de sus grandes protagonistas. Julio José ha asegurado que su progenitor está muy pendiente de esta gira y que se encuentra especialmente feliz por el homenaje que su hijo le rendirá sobre los escenarios: "Está muy bien, está feliz", afirmó rotundo al ser preguntado por el estado actual del cantante.

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Además, no ha cerrado la puerta a un posible regreso de su padre a España. Preguntado por si existe la posibilidad de volver a verle en Galicia, donde cuenta con una conocida residencia, el cantante no descartó esta opción: "Sí, a lo mejor, sí". Una respuesta que mantiene viva la esperanza de volver a ver al artista en nuestro país, aunque por el momento no hay confirmación sobre cuándo podría producirse ese esperado regreso.

Durante su breve encuentro con los medios, Julio José también fue preguntado por la situación judicial que atraviesa su padre y por el apoyo que ha recibido de toda la familia, aunque prefirió mantener la discreción y se limitó a insistir en que se encuentra "muy feliz". Tras atender a la prensa, el artista continuó su camino por el aeropuerto, acompañado de la expectación ante el inicio de una gira con la que llevará el legado musical de su padre a los escenarios españoles.

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