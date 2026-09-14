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Al menos cinco heridos tras ataque ucraniano contra balneario ruso en el mar Negro

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Moscú, 14 sep (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras un ataque de drones ucranianos contra la ciudad balneario rusa de Sochi, a orillas del mar Negro, según informaron este lunes las autoridades locales.

"En Sochi resultaron heridas cinco personas, incluyendo a un menor de edad, debido a la caída de fragmentos de drones (derribados)", indicó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar.

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Uno de los heridos tuvo que ser hospitalizado, el resto recibió atención médica ambulatoria, según las autoridades.

El gobernador de la vecina región de Rostov, Yuri Slúsar, informó en Telegram de que durante la pasada noche fueron derribados cerca de medio centenar de drones sobre tres ciudades y 16 distritos de la región, dañando varias viviendas y vehículos, así como líneas de electricidad.

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El Ministerio de Defensa de Rusia reportó por su parte el derribo de 399 drones ucranianos de largo alcance durante la pasada noche sobre 10 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE

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