Julia Navarro publica 'Una familia moderna' y carga contra los resultados de PISA: "Deberían avergonzar al Gobierno'

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La escritora Julia Navarro publica 'Una familia moderna' (Plaza & Janés), una novela que retrata la incomunicación entre distintas generaciones de una misma familia, y ha aprovechado para cargar contra el informe PISA, cuyos resultados considera una "catástrofe" que "deberían avergonzar al Gobierno" y a "toda la clase política", según ha explicado en una entrevista con Europa Press.

Uno de los ejes de 'Una familia moderna', que se publica este 15 de septiembre, es la relación entre padres e hijos y la falta de diálogo entre generaciones, una cuestión que la autora atribuye a un cambio de paradigma social. "Las relaciones entre las familias son más libres, más fluidas. Antes eran más jerárquicas", ha explicado.

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"Se ha instalado en la sociedad una postura muy fundamentalista, sobre todo por parte de los jóvenes. Mis padres, los mayores, no nos entienden, dicen, son material de desecho. Oye, ¿tú te has molestado en intentar escucharles?", ha planteado la autora, al tiempo que ha explicado que el diálogo entre generaciones "tiene que ser posible" si ambas partes "ponen de su parte" y son capaces de escucharse.

La escritora ha señalado que lo que ha fallado con las nuevas generaciones no es "la libertad" que se les ha otorgado, sino la falta de herramientas para ejercerla. "Creo que los jóvenes carecen hoy en día de herramientas para discernir, para tener un criterio propio", ha indicado.

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En este sentido, Navarro ha afirmado que los resultados del informe PISA reflejan esta falta de herramientas y que "deberían avergonzar al presidente del Gobierno y hacia abajo, a todos los que se dedican a la gestión política", así como que estos resultados "deberían ser una prioridad" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha afirmado durante la entrevista.

"Se debería de haber convocado una conferencia, una reunión de los responsables de Educación, del ministerio, de todas las comunidades autónomas, y hacer realmente un análisis no partidista, sino realista, de qué ha pasado y por qué ha pasado", ha expresado la autora.

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La autora ha lamentado asimismo que "la gente no sabe leer porque no se les enseña a leer" y ha rechazado que este problema sea compatible con la defensa de que los jóvenes tienen "mayor curiosidad" gracias a las nuevas tecnologías.

"No es incompatible aprender a leer y a escribir, dar filosofía, estudiar historia y geografía, con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías forman parte del presente y están ahí, claro que hay que utilizarlas y claro que son parte de nuestro día de nuestra vida diaria, pero no es incompatible con aprender a leer. Si la ministra de Educación dice que bueno, que al menos las nuevas generaciones tienen curiosidad, igual es que debería ser cesada inmediatamente", ha apuntado.

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"EL GOBIERNO HA FRACASADO ESTREPITOSAMENTE" EN CEUTA

La novela incluye también el personaje de Lucía, empleada doméstica de origen hondureño, que abre una ventana a la realidad de la migración. Preguntada por la situación en Ceuta, Navarro ha considerado que "el Gobierno ha fracasado estrepitosamente al abordar el problema" y ha señalado a Marruecos como "el principal responsable" de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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La autora ha defendido que la migración "es un fenómeno que existe desde que los hombres estamos en la tierra" y ha pedido abordarlo de otra manera.

"A lo mejor hay que invertir y exigir a los gobiernos de los países de origen que el dinero de cooperación sea realmente para crear condiciones de vida, para que los jóvenes no se tengan que marchar", ha propuesto.

Asimismo, Navarro, que trabaja con ONGs de atención a migrantes, ha defendido el papel de estas organizaciones y ha afirmado que son "imprescindibles" en situaciones como la de Ceuta porque "son capaces de llegar donde no llegan los gobiernos" y porque "gracias a ellas las cosas no son todavía peores de lo que son", como ha explicado.

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"He aprendido mucho de lo que es el fenómeno de la migración. En nuestro país que tenemos un presidente que se pone medallas por todo y se presenta como el adalid de la acogida a migrantes cuando en nuestro país existen unos centros que se llaman CIES, donde se encierran los migrantes, donde no pueden salir, donde se les quitan todos sus derechos. Entonces, menos presumir y más abordar un fenómeno que tiene que ver con la pobreza y con la falta de oportunidades", ha subrayado la escritora.

EL PASO DEL TIEMPO Y LA SOLEDAD

La novela también refleja, a través de su protagonista Martha, una mujer de 70 años, la dificultad para aceptar el envejecimiento. Navarro ha explicado que ese rechazo a la vejez esconde, en realidad, un rechazo a la muerte. "Frenando los signos de la vejez es como si pudiéramos estar alargando la vida", ha señalado.

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La escritora ha apuntado que hoy se vive el paso del tiempo "con menos resignación" que antes, en una sociedad con más medios para combatir sus signos. "El hombre del siglo XXI, en Silicon Valley, está investigando fórmulas para la eternidad, que es un absurdo", ha indicado.

En cuanto a la soledad, tema que atraviesa toda la novela, Navarro ha matizado que se trata de "una parte de la condición humana" y que lo que realmente retrata la obra es la incomunicación entre los personajes, que "a veces conduce a la soledad", como ocurre con los protagonistas de su novela, como ha explicado.

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"Hemos montado un tipo de sociedad que es mucho más individualista. Antes, los núcleos familiares digamos que formaban parte de uno a lo largo de toda la vida, pero ahora es diferente. Elegimos opciones de vida que nos llevan a otros lugares, es que la sociedad va cambiando", ha afirmado la autora al respecto.