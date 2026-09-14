Jefe del Ejército israelí ordena estudiar medidas legales contra los creadores de 'Naza'

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Jerusalén, 14 sep (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, acusó este lunes al documental 'Naza', galardonado con el Premio Especial del Jurado en la pasada edición del Festival de Venecia, de intentar "socavar la legitimidad" de Israel y sus fuerzas armadas, y ordenó estudiar medidas legales contra la película y sus responsables.

"Basándonos en lo publicado hasta ahora, esta no es una película que ofrezca críticas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ni un intento de establecer la verdad. Se basa en libelos de sangre, distorsiones deliberadas de la realidad y acusaciones graves y falsas contra los soldados y comandantes de las FDI", afirmó el general Zamir en un comunicado.

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Zamir argumentó que el Ejército actúa "de acuerdo con el derecho internacional y sus normas éticas", y aseguró que sus tropas hacen esfuerzos para reducir el número de civiles afectados en sus operaciones.

Además, añade la nota, Zamir ordenó crear un equipo para preparar una respuesta a las acusaciones del documental, estudiar posibles acciones legales y revisar si durante su producción se utilizaron de forma no autorizada materiales clasificados.

'Naza' (acrónimo en hebreo utilizado por el Ejército para referirse a daños colaterales), documental realizado por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, se basa en 24 testimonios anónimos de miembros del Ejército israelí y cuestiona la estrategia empleada por Israel en Gaza, especialmente el uso de tecnología y sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos.

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El Ejército de Israel ya rechazó el viernes en un comunicado que la inteligencia artificial determine los objetivos de sus ataques, y puso en duda la identidad y las funciones de los entrevistados.

Un gran número de políticos y personalidades israelíes se han hecho eco de las críticas a la película. Entre ellos, el líder del partido opositor de centroderecha ¡Recto!, Gadi Eisenkot, quien, en un mensaje en X, acusó a sus autores de ofrecer una imagen "distorsionada y unilateral" del conflicto y de perjudicar a los soldados.

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"Lo que lo hace especialmente doloroso e indignante es que esta mentira provenga de cineastas israelíes y se esté difundiendo ahora por todo el mundo", afirmó por su parte en sus redes Naftalí Bénet, del partido centroderechista Beyajad (Juntos).

A su vez, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y ultraderechista Itamar Ben Gvir, calificó de "desgracia y vergüenza" a Abraham y Szor por, según él, difamar a los militares.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero el Likud, su partido, publicó ayer, domingo, un comunicado en el que calificó el filme de "antisemita". EFE