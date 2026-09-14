Grecia exhibe firmeza ante Turquía desde la estratégica isla fronteriza de Kastelórizo

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Atenas/Estambul, 14 sep (EFE).- La isla griega de Kastelórizo, de tan solo 9 kilómetros cuadrados y situada a menos de 3 kilómetros de Turquía, fue elegida por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, como escenario para enviar un mensaje de advertencia a Ankara de que su país está listo para "defender su integridad nacional".

Con motivo del 83º aniversario de la liberación de la isla de la ocupación italiana, los medios locales destacan que la visita del mandatario el pasado domingo se produce en un momento de renovadas tensiones entre Atenas y Ankara por la delimitación de las aguas territoriales en el Mediterráneo oriental.

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Atenas ha adoptado una nueva estrategia de "responder más enérgicamente a las provocaciones turcas" en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental y deja claro que "la era de la pasividad ante las reivindicaciones turcas ha terminado irrevocablemente", destaca este lunes el portal Enikos en un análisis sobre las implicaciones del viaje del jefe del Gobierno heleno.

Por el momento, no ha habido reacciones oficiales desde Turquía. Sin embargo, los medios turcos si se han hecho eco de la visita: el diario islamista Yeni Akit la ha calificado de "provocación de Grecia en Kastelórizo", mientras que el rotativo conservador Aksam acusó a Mitsotakis de "jugar con fuego".

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Por su parte, el periódico turco Nefes calificó de "peligrosa" la oferta de incrementar los salarios de funcionarios y militares en la isla, la cual, según la interpretación turca de los tratados históricos, debería permanecer desmilitarizada.

Mitsotakis anunció el domingo un plan de incentivos para fijar e incrementar la población en este enclave.

Entre las medidas, el jefe del Gobierno prometió ejecutar 37 nuevas obras de infraestructura hasta 2030, según recoge Enikos.

Asimismo, los funcionarios públicos y el personal uniformado destinados en la isla recibirán un incentivo salarial anual permanente de 5.000 euros, y se ofrecerá una ayuda del mismo importe a quienes trasladen su residencia allí a largo plazo.

Los viejos conflictos entre ambos socios de la OTAN se han reavivado en los últimos meses tras la presentación por parte de Atenas de un nuevo marco de ordenación territorial para energías renovables en el mar Jónico y, especialmente, por el estrechamiento de lazos entre Grecia e Israel.

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La decisión del Gobierno heleno de firmar el pasado 31 de agosto un acuerdo con Israel para la compra de sistemas de defensa antiaérea por valor de 3.100 millones de euros ha generado malestar en Ankara, cuyas relaciones con Tel Aviv atraviesan uno de sus momentos más críticos.

"No amenazamos a nadie, pero tampoco aceptamos amenazas ni insinuaciones de nadie. Estamos dispuestos a defender nuestra integridad nacional y nuestros derechos soberanos", recalcó Mitsotakis durante su discurso en la isla.

El primer ministro ya había marcado el tono de este giro diplomático hace una semana al insistir en que su país tiene derecho a ampliar sus aguas territoriales hasta las 12 millas náuticas en el Egeo, algo considerado por Ankara como 'casus belli', según una resolución aprobada por el Parlamento turco en 1995.

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De acuerdo con Enikos, el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, visitó Atenas a finales de agosto y advirtió a su homólogo griego, Themistoklis Demiris, que Ankara no aceptará la alteración del 'statuo quo' mediante la militarización de las islas griegas.

En esas mismas conversaciones, Kalin habría calificado la cooperación de Grecia con Israel como "un camino equivocado". EFE

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