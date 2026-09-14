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El primer duelo Barça-R.Madrid de la Liga F en el Camp Nou, el 4 de octubre a las 15.00GMT

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Madrid, 14 sep (EFE).- El primer duelo de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid de la Liga F en el estadio Camp Nou se jugará el domingo 4 de octubre, a las 17.00 horas (15.00 GMT), correspondiente a la jornada 6 de la competición, según informó este lunes la organización.

Ambos clubes ya se vieron las caras en el Camp Nou la temporada pasada, pero fue en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ya que en su duelo de liga con las azulgranas como locales jugaron en el estadio Olímpico Lluís Companys.

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Después de las 3 primeras jornadas de Liga, las azulgranas lideran la tabla con pleno de victorias junto al Madrid CFF con 9 puntos, seguidas del Athletic Club y el Real Madrid con 7 -dos victorias y un empate-, tras los partidos de este fin de semana en el que las madridistas derrotaron al Deportivo Abanca (0-2) y el Barcelona se impuso al Atlético de Madrid (4-2). EFE

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