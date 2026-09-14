El brent sube el 2,6 % y alcanza los 107 dólares, pendiente de las tensiones en Irán

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Madrid, 14 sep (EFE).- El precio del petróleo brent para entrega en noviembre sube este lunes el 2,6 % y alcanza de nuevo los 107 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

A las 07.00 horas de este lunes (05.00 GMT), el crudo brent, el de referencia en Europa, sube ese 2,6 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,30 dólares, aunque durante esta madrugada ha llegado a tocar los 108,49 dólares.

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El precio del crudo ha iniciado la semana al alza, después de cerrar el pasado viernes con una importante caída del 2,81 %, con la que puso fin a cinco sesiones consecutivas de ascensos.

Pese a ello, durante el viernes, el precio del crudo llegó a tocar los 109,97 dólares -máximo desde mediados de mayo-.

Ese retroceso del viernes coincidió con el anuncio de Irán de convocar para este lunes una reunión con ocho estados ribereños del Golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.

Hace semanas, el Gobierno iraní informó de un acuerdo con Omán para crear un corredor de tránsito marítimo en el estrecho gestionado por ambos países, aunque la medida aún no se ha aplicado.

No obstante, la citada reunión prevista para hoy entre Irán y varias naciones del Golfo Pérsico ha sido aplazada, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi. en una publicación en X. EFE