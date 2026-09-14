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(Crónica) El Eibar arrasa al Celta Fortuna y regresa a ascenso directo

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La SD Eibar ha goleado este lunes al Celta Fortuna (0-4) en el último partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite al conjunto armero recuperar la segunda posición de la tabla y que supone la segunda derrota de la temporada para los gallegos.

Los goles de Jon Magunazelaia (min.9), Adu Ares (min.13) y Jon Guruzeta (min.20) acabaron con la esperanza de los aficionados de ABANCA Balaídos, que antes del descanso vieron cómo Guruzeta aumentaba la renta vasca (min.43). Ya en la segunda mitad, el filial celeste sufrió la expulsión por doble amarilla de su técnico Fredi Álvarez.

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Con su cuarta victoria consecutiva, el Eibar suma ya 12 puntos, a uno del líder Castellón, y que le afianzan en la segunda de las posiciones de ascenso directo. El cuadro vigués, por su parte, se queda en mitad de la tabla con siete unidades, cuatro más que el descenso y a dos de la zona de 'Playoff'.

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