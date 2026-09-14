Cristina Fernández vuelve a cobrar pensión por viudez, retirada por el Gobierno de Milei

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Buenos Aires, 14 sep (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) volvió a cobrar en septiembre la pensión vitalicia como viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) después de que la Justicia ordenara restablecer el beneficio que le había retirado en noviembre de 2024 el actual Gobierno de Javier Milei.

Después de 22 meses sin percibir ese beneficio, la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) abonó en septiembre la pensión por viudez correspondiente a agosto de 2026 por un monto bruto de 16.090.877,01 pesos (unos 10.660 dólares).

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El pago se concretó en cumplimiento de una medida cautelar dictada en agosto por la Cámara Federal de la Seguridad Social (tribunal de segunda instancia), que ordenó restituir la pensión mientras continúa el juicio sobre la legalidad de la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno de Milei retiró en noviembre de 2024 las dos pensiones vitalicias que percibía Fernández (una por expresidenta y otra por viuda de expresidente), después de que un tribunal confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.

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Fernández reclamó la restitución de las dos prestaciones y la Cámara falló el pasado agosto a su favor, solo respecto de la pensión por viudez, cuyo pago ordenó reanudar de forma cautelar.

El Ejecutivo recurrió la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si mantiene o revoca la medida cautelar.

Mientras la resolución judicial permanezca vigente, la Anses debe continuar con los pagos.

Fernández comenzó a percibir ambas pensiones al finalizar su mandato en 2015, pero el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) suspendió una de ellas por considerlas incompatibles, y la obligó a optar por una.

La disputa siguió en el ámbito administrativo y judicial durante años. En marzo de 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), la Anses restituyó la prestación suspendida, mientras continuaba el litigio judicial, hasta que Milei retiró ambas pensiones en noviembre de 2024. EFE

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