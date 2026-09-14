Correísmo espera la misión de la OEA para verificar las irregularidades electorales en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 14 sep (EFE).- Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de oposición en Ecuador que está suspendido, dijo este lunes que esperan que la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará al país para las elecciones locales de noviembre llegue con anticipación, para que pueda "evidenciar" las supuestas irregularidades en el proceso que han denunciado.

"Ojalá que los observadores no lleguen el día de la votación, sino antes, para que evidencien la manera sistemática en la que se ha ido rompiendo la normativa electoral y por qué denunciamos que estamos ante un proceso fraudulento", dijo Rivadeneira en una rueda de prensa en Guayaquil.

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El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, anunció a finales de agosto que llegará a Ecuador una Misión de Observación Electoral (MOE) para los comicios locales del 29 de noviembre, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado ecuatoriano a garantizar que el proceso "se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria".

La CIDH hizo este llamado tras conocer de la eliminación y suspensión de partidos de oposición, entre ellos la RC, suspendida en marzo por un juez electoral a pedido de la Fiscalía, que investiga a dirigentes de la organización por un presunto lavado de dinero.

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"Las elecciones locales no suelen tener acompañamiento internacional; eso, por lo general, se garantiza en las presidenciales. Hoy, por la gravedad del asunto, la OEA ha decidido enviar esta misión", reivindicó Rivadeneira.

Por lo que dijo que esperan que puedan llegar al país "con anterioridad" para verificar "las irregularidades" que, aseguró, han denunciado en los últimos meses, y que esta observación tenga "un efecto" a favor de las organizaciones que, dijo, se sienten en "absoluta indefensión".

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La dirigente de la RC, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), afirmó que a estas supuestas irregularidades sumarán el caso de la excandidata presidencial Luisa González, a la que los organismos electorales le negaron su inscripción para la Prefectura de la provincia costera de Manabí, alegando el incumplimiento de los requisitos de Pachakutik, el movimiento por el que se postuló ante la suspensión de su partido.

"No es que no se cumplió la ley. El Gobierno quiere ganar, a través del fraude y de la proscripción, lugares en los que sabe que no tiene entrada jugando limpiamente. El Gobierno y (el presidente del país) Daniel Noboa lo que quieren es ir solos en la papeleta", insistió.

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Ante el impedimento de González de ser candidata, y que también se negó la inscripción de otro postulante al que apoyaban, el partido hará una campaña "por el nulo" en esa provincia.

Hasta el momento, el correísmo ha podido inscribir un poco más de 2.500 candidaturas, de las más de 5.700 dignidades locales que se elegirán a nivel nacional, en alianza con 27 organizaciones.

En los territorios en los que no tienen postulantes, Rivadeneira dijo que no habían podido hacer alianzas, que otros candidatos sufrieron amenazas o que sus inscripciones fueron anuladas. "Pero lo de Luisa, en Manabí, es lo más grave", aseguró.

La presidenta del correísmo señaló que este caso también será enviado y expuesto ante otras instancias internacionales, como la ONU, Human Rights Watch y el Parlamento Europeo.