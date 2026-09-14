Bruselas condena los ataques hutíes a Arabia Saudí y pide renovar los esfuerzos de paz ante la escalada en Yemen

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La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha condenado este lunes los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen y contra Arabia Saudí, al tiempo que ha reclamado renovar los esfuerzos para alcanzar la paz ante la escalada provocada por la ofensiva lanzada a principios de septiembre por las milicias del país de Oriente Próximo.

"Condeno firmemente los ataques hutíes en Yemen y contra Arabia Saudí y expreso mi plena solidaridad con ambos", ha señalado Suica en un mensaje en redes sociales, después de los importantes avances territoriales logrados por los rebeldes en los últimos días y los ataques contra instalaciones militares de Arabia Saudí.

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La comisaria ha llamado en este contexto a "renovar los esfuerzos de paz", reiterando el apoyo de la Unión Europea a "la unidad, soberanía e integridad territorial de Yemen", así como su respaldo a la mediación de Naciones Unidas y a las iniciativas regionales encaminadas a lograr "un alto el fuego sostenible".

Asimismo, Suica ha reiterado el llamamiento de la Unión Europea a lograr una paz "integral, inclusiva y sostenible" tanto en Yemen como en el conjunto de la región, además de defender "la libertad de navegación y la seguridad marítima".

Las palabras de la comisaria tienen lugar después de que los hutíes lanzaran el pasado 3 de septiembre una ofensiva en las provincias de Taiz y Hodeida con la que han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo, en un duro revés para las autoridades reconocidas internacionalmente y respaldadas por Arabia Saudí.

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Los avances de los insurgentes han aumentado además su capacidad para afectar al tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, pese a que han prometido no hacerlo, en un momento de especial preocupación por la navegación en la región debido también a las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz.

La nueva escalada amenaza con provocar el colapso definitivo de la tregua alcanzada en 2022, tras años de guerra y en medio de los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado en 2014.

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Además, el Gobierno yemení reconocido internacionalmente ha denunciado este domingo que al menos 150 civiles han muerto y más de 200 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva hutí, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha cifrado en más de 82.000 las personas desplazadas por los combates.