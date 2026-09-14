Abre la nueva convocatoria de los programas de ciencia inclusiva del Jardín Botánico para el curso 2027-2028

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El Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC) ya ha abierto el plazo para solicitar la participación en dos programas de divulgación científica a personas vulnerables, según ha informado la institución este lunes. Estos son 'Botánico en el Aula' y 'Un Jardín para Tod@s'.

El primero se desarrolla en el marco del proyecto 'El Jardín Accesible' y traslada las actividades fuera del Jardín para llevarlas allí donde están las personas que, por diferentes motivos, no pueden trasladarse hasta aquí. En el mismo, el personal del RJB visita centros educativos con bajos recursos, residencias, hospitales o centros penitenciarios, entre otros, que trabajan con personas que no pueden desplazarse hasta el Jardín.

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La propuesta, que se realiza en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), consiste en la realización de un taller temático de una hora de duración a elegir entre seis actividades.

Estas son 'Descubre los bosques', dirigida a público de 3 a 6 años y educación especial; 'Viajando en fruto', para participantes a partir de los 7 años; 'Detectives de árboles', a partir de los 9 años; 'Semillas para el futuro', desde los 11 años; 'Arbolapp', a partir de los 12 años; y 'El jardín con los sentidos', dirigida a todos los públicos.

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En este sentido, el Real Jardín Botánico ha especificado que las aulas hospitalarias y los centros penitenciarios disponen de una programación personalizada. Según ha dicho, el formulario on line para realizar la solicitud de participación en este programa ya está disponible. Una vez enviado, desde la Unidad de Cultura Científica se pondrán en contacto con los centros solicitantes.

El segundo programa , 'Un Jardín para Tod@s', ofrece actividades gratuitas para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. En concreto, se dirige a centros educativos que trabajan con población en riesgo de exclusión social, a colectivos o asociaciones de migrantes y refugiados, mujeres víctimas de violencia de género, personas presas que están en programas de reinserción o asociaciones que trabajan con diferentes tipos de discapacidad, entre otros.

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El programa, que en este caso además del apoyo de FECYT-MICIU cuenta con la colaboración de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico (SARJB), ofrece ocho actividades de una hora y media de duración que se desarrollan en el propio Jardín. De acuerdo con la institución, se trata de tres visitas guiadas: una general, la segunda 'El Jardín a través de los sentidos' y la tercera 'El Jardín con las manos'.

A estas se unen cinco talleres: 'Expresando la botánica', 'Identificación de árboles a través del tacto', 'Explorando los ecosistemas', 'Los aromas del Botánico' y 'Todo sobre las flores'. Todas están dirigidas a grupos a partir de 6 años y hasta edad adulta, con o sin necesidades educativas especiales.

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Según ha explicado el Real Jardín Botánico, los requisitos de participación son ser un centro educativo público de difícil desempeño, ser un centro de educación formal o no que trabaje con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, o ser una asociación, fundación, ONG, empresa o similar que también trabaje con estos colectivos.

Para solicitar participar en este programa es preciso cumplimentar el formulario online indicando los datos del grupo, explicar brevemente el colectivo con el que trabaja la organización e indicar la época de preferencia para visitar el Jardín. Tras su recepción, la Unidad de Cultura Científica contactará con los solicitantes.

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"Queremos un Real Jardín Botánico de tod@s y para tod@s. Inclusivo y participativo. Que acerque el fascinante mundo de las plantas a toda la sociedad sin excepción. Por eso, el principal objetivo del programa es promover el acceso a la cultura científica, facilitando la asistencia y participación, en actividades de divulgación de la botánica, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad", ha explicado la responsable de la UCC RJB-CSIC, Irene Fernández de Tejada de Garay.