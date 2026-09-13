La Vuelta volverá a salir de Galicia en 2027 y terminará en Madrid

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Granada, 13 sep (EFE).- La Vuelta a España 2027 comenzará con una etapa en línea con salida en Santiago de Compostela, según se anunció este domingo en la ciudad donde acaba la edición de 2026, Granada, que será relevada en la próxima por Madrid como cierre de la carrera.

La ronda española empezará por novena vez en su historia en la comunidad gallega. La primera ocasión se remonta a 1965 y la última fue en 2016.

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El acto de presentación del punto de partida del próximo año contó con la presencia de Javier Guillén, director general de La Vuelta, y Marcos Gómez, comisario del Año Santo Xacobeo.

Será una salida simbólica en el lugar donde cada año miles de peregrinos sellan su credencial después de superar el Camino. En la capital gallega el pelotón iniciará su trayecto en un año 2027 especialmente significativo por la celebración del Xacobeo.

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No partirá la ronda española con una contrarreloj, sino con una etapa en línea, por lo que empezará el espectáculo que siempre persigue la organización con el triunfo de etapa y maillot rojo en juego.

El recorrido de 2027 no se ha dado a conocer, pero podría tener 4 etapas en la comunidad gallega, recorriendo las 4 provincias.

La Vuelta 2027 comenzará el 4 de septiembre y llegará a Madrid el día 26 del mismo mes.

“La Vuelta 2027 comenzará con una etapa en línea inspirada en el Camino de Santiago y habrá un mínimo de 4 etapas por el territorio gallego con presencia en todas las provincias. Las fechas son excepcionales por el Súpermundial de ciclismo en todas sus disciplinas", señaló el director de la Vuelta, Javier Guillén, en alusión a la prueba que tendrá lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre próximos en la región de Alta Saboya (Francia).

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Después de la edición de 2027, la Vuelta volverá a sus fechas habituales, abarcando el mes de agosto y de septiembre, y el final será en Madrid. EFE