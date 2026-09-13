La EMA envía un mensaje ES-Alert a la población de Benahavís ante la evolución del incendio forestal

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La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Benahavís (Málaga) ante la evolución del incendio forestal declarado este domingo, 13 de septiembre, sobre las 13,07 horas de la tarde que ha provocado el confinamiento preventivo de varias zonas de la localidad malagueña y la movilización de 15 medios aéreos del Servicio de Extinción Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Así lo ha comunicado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias del Infoca, en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, donde ha detallado que sobre las 14,40 horas se ha enviado este aviso a los habitantes del municipio para que se mantengan a salvo ante la evolución del fuego.

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Por ello, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha decretado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja. En este sentido, el 112 ha detallado en declaraciones a esta agencia que sobre las 12,40 horas han recibido el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio próximo a la carretera A-7175, en el término municipal de Benahavís.

Ante este contexto, Antonio Sanz ha indicado a la población que deben seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona, entre ellas, evitar riesgos, que los habitantes de la zona se confinen en una vivienda o edificio de mampostería, cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

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En estos momentos, los efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar este incendio forestal declarado sobre las 13,07 horas de este domingo y que ha provocado el desplazamiento de 15 medios aéreos.

Según han indicado fuentes del Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por esta agencia, en la zona se encuentran trabajando ocho helicópteros -- cinco de ellos semipesados, dos ligeros y uno pesado-- para trabajar en la extinción de las llamas, así como siete aviones --cuatro con carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--.

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Además, por vía terrestre, el Infoca ha desplegado a 60 bomberos forestales, seis técnicos de operaciones, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental, una unidad médica, un equipo de mando en incendios forestales y tres vehículos autobomba que se encuentran realizando labores de extinción.