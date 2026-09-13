Iker Jiménez y Carmen Porter desvelan el secreto de su matrimonio: "No tenemos tiempo ni de discutir"

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Iker Jiménez y Carmen Porter atraviesan uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional como en lo personal. La pareja, que lleva años compartiendo vida y trabajo, se ha sincerado sobre su matrimonio y sobre la fórmula que les ha permitido mantenerse unidos durante tanto tiempo. Para el periodista, la clave está en "el entusiasmo y el hacer lo que nos gusta", pero también en "el amor a la familia y el amor al oficio", algo que considera especialmente complicado en la actualidad.

Lejos de ocultar los secretos de su relación, Iker se mostraba de lo más orgulloso en cuanto a su papel como marido: "Mirad qué buen marido soy, de verdad lo digo", bromeaba ante las cámaras, antes de asegurar que están "muy bien". Una relación que además se desarrolla en un contexto poco habitual, ya que ambos comparten también profesión. Sobre cómo llevan trabajar juntos encontraba una explicación de lo más curiosa: "Bueno, es que yo creo que no tenemos tiempo ni de discutir".

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Carmen Porter sorprendía además al revelar que, pese a los muchos años que llevan juntos, nunca han atravesado una crisis matrimonial: "No hemos tenido ninguna, así que no lo sé", confesaba. Iker, por su parte, reconocía que su mujer es en buena parte responsable de que la relación siga funcionando y bromeaba con las muchas cosas que podría contar sobre ella: "Tendría para dos podcasts". Una complicidad que ambos mantienen también fuera de los platós y que se refleja en la manera en la que hablan de su vida en común.

Después de un verano tranquilo, con un viaje a Corea y unos días en Ibiza junto a su hija y el resto de la familia, la pareja continúa compaginando su vida personal con sus numerosos compromisos profesionales. Iker y Carmen también han celebrado recientemente el cariño recibido por el público y un nuevo reconocimiento a su trabajo. Una etapa en la que, pese a las críticas que puedan recibir, aseguran mantenerse "muy inmunizados" y centrados en seguir haciendo aquello que les apasiona, con la familia y su relación como uno de sus principales pilares.

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