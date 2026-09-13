El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y su cuerpo técnico

Guardar

El Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su 'staff' técnico del primer equipo, después de sus malos resultados cosechados en el inicio de temporada 2026-27, y también ha finalizado la relación contractual con el que era su CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo.

Así lo anunció este domingo la entidad valencianista desde su página web. "Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales", añadió la nota.

PUBLICIDAD

"El club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo", subrayó el texto de prensa. "El club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo. De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo", informó.

"El club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible", apuntó el mismo comunicado.

Además, el Valencia CF decidió zanjar el contrato de Ron Gourlay y sus colaboradores Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. "La decisión se enmarca en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de Fútbol. El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad", concluyó la nota de prensa.

PUBLICIDAD