Almeida destaca la "proeza" de montar Madring "en 15 meses" y augura "un grandísimo futuro" al GP

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la "proeza" de desplegar el circuito de Madring "en apenas 15 meses" y ha augurado "un grandísimo futuro" al Gran Premio de España de Fórmula 1 que este domingo devuelve a Madrid al calendario del 'Gran Cico' tras 45 años.

Así lo ha trasladado en una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el primer día de obras fue en junio de 2025 y ha recalcado que "se ha sufrido para llegar", especialmente por las condiciones climatológicas que retrasaron trabajos por lluvia y nieve.

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"Cuando nos planteamos un reto sabemos que teníamos la ventaja de tener un fecha límite es que tienes que llegar como sea. Pero, además, insisto, hemos sido capaces de hacerlo en las mejores condiciones", ha planteado el regidor, quien ha subrayado el trabajo de Ifema Madrid.

En esta línea, ha sacado pecho de que el "modelo" para organizar el Gran Premio lo tienen y que, aunque al ser el primer año "habrá cosas que mejorar", están convencidos de que "Madrid funciona y funciona bien".

Ha reconocido en esta entrevista, estar "con ciertos nervios" con la carrera y ha subrayado que en un circuito de estas características "la salida va a ser fundamental" pero que "no hay que descartar que pase absolutamente nada porque el circuito tiene sus puntos para adelantar".

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