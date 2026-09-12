Rusia derriba 230 drones ucranianos e informa de ataques en cuatro regiones

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(Actualiza la cifra de víctimas y regiones atacadas)

Moscú, 12 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos cuatro regiones con dos muertos y varios heridos.

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El gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escribió en redes sociales sobre un muerto y 14 heridos, entre ellos cuatro menores, a consecuencia de los ataques de Kiev.

También el gobernador de la vecina Kursk, Alexandr Jinshtéin, denunció un muerto en esa región por los bombardeos de Kiev.

Según el funcionario, las fuerzas enemigas golpearon Kursk con drones y artillería en más de 70 ocasiones en un día.

Las autoridades de Samara, por su parte, informaron de un ataque masivo de drones contra esa región.

Como resultado, se registró un herido y daños en varias empresas industriales, así como algunos edificios residenciales.

También hubo ataques en la región de Rostov, donde fuentes oficiales informaron de la caída de fragmentos de drones sobre varias instalaciones comerciales. EFE