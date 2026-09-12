El CSD aumenta hasta 700.000 euros sus ayudas para gestación segura, postparto y reincorporación a entrenamiento

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El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha anunciado este sábado una convocatoria de ayudas sociales dotada con 700.000 euros, aumentando un 55% la convocatoria anterior e incorporando medidas específicas para acompañar a las mujeres durante la gestación, el postparto y su regreso a la actividad deportiva, en una iniciativa compatible con las Becas Maternidad que hay dentro del programa de becas CSD Team España-ADO.

"La iniciativa parte de una convicción política clara: la maternidad no puede convertirse en un obstáculo para la carrera de una deportista ni para la permanencia de una mujer en el deporte. Así, el CSD da un paso adelante para que la conciliación deje de ser una responsabilidad individual de las mujeres y pase a ser también una responsabilidad de las instituciones deportivas y de los poderes públicos", explicó el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

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Esta convocatoria, según indicó el propio CSD en una nota de prensa, "pretende corregir las dificultades que todavía afrontan las mujeres en el deporte profesional". "Especialmente, las asociadas al retorno a la actividad después de la maternidad y a la compatibilización de la vida familiar y deportiva", subrayó el mismo comunicado.

"Por primera vez, la convocatoria contempla una línea específica de gestación segura y reincorporación progresiva al entrenamiento y la competición. Su objetivo es que ninguna deportista tenga que posponer la maternidad para sostener su carrera ni interrumpir su trayectoria para ser madre", añadió el CSD en su texto de prensa

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Luego la nota aclaró que "se financia el acompañamiento profesional que cada una precise para mantener su preparación durante el embarazo en condiciones seguras y para volver después a entrenar y competir de forma gradual". A continuación, el CSD detalló estas ayudas concretas.

"Cubren la atención ginecológica y obstétrica durante el embarazo y la recuperación posterior, incluido el tratamiento de las lesiones asociadas al embarazo y al parto; la fisioterapia especializada en la mujer durante la gestación, el parto y el postparto; el apoyo psicológico especializado; la preparación física adaptada y la readaptación físico-deportiva; y el asesoramiento nutricional, la asistencia de matrona y el asesoramiento en lactancia y salud mamaria. El importe podrá alcanzar hasta 6.200 euros por beneficiaria", dijo.

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Igualmente el CSD estableció "un itinerario de servicios que podrá desarrollarse durante la gestación y hasta los doce meses posteriores al parto" e informó de que "pone a disposición de las beneficiarias y del resto de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento la nueva Unidad de Salud de la Mujer Deportista del Centro de Medicina de Alto Rendimiento del CAR de Madrid, que ofrecerá consultas iniciales y de seguimiento, presenciales o telemáticas, así como las derivaciones que sean necesarias". "Estos servicios serán gratuitos", avisó al respecto.

"La convocatoria refuerza también las ayudas vinculadas directamente a la maternidad, con hasta 3.500 euros por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento producido durante 2025. En materia de conciliación de la vida deportiva y familiar, las beneficiarias podrán recibir hasta 3.500 euros anuales por cada persona a cargo", se agregó.

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"Estas ayudas cubrirán los gastos de cuidado de hijos e hijas menores de tres años, de hijos e hijas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% hasta los 18 años, y de familiares de hasta segundo grado en situación de dependencia de grado II, III o III+. Con esta medida, el CSD apuesta por una concepción integral de la conciliación: proteger la maternidad, facilitar los cuidados y garantizar que las responsabilidades familiares no penalicen la continuidad de las mujeres en el deporte", continuó el CSD en su texto de prensa.

"El OBJETIVO ES QUE LA IGUALDAD NO SE LIMITE AL TERRENO DE JUEGO"

"La nueva convocatoria amplía además su ámbito de aplicación para alcanzar a las técnicas, entrenadoras, árbitras y juezas, junto a las deportistas de alto nivel y alto rendimiento", se incidió antes de que Uribes fijase "el objetivo" en que "la igualdad no se limite al terreno de juego".

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"La presencia de mujeres sigue siendo insuficiente en los espacios técnicos, de entrenamiento y arbitrales, especialmente en los niveles superiores. La convocatoria reconoce que las barreras asociadas a la maternidad y la conciliación afectan también a estas profesionales y busca favorecer su promoción y consolidar referentes femeninos en todos los ámbitos del deporte", aseguró Uribes en sus declaraciones.

La convocatoria incorpora, según la nota de prensa, "ayudas para la formación deportiva" de distintos grados universitarios, "destinadas a iniciar o continuar estudios oficiales vinculados al ámbito profesional del deporte, con una cuantía máxima de 3.500 euros por solicitud".

"El CSD convierte el compromiso con la igualdad en una política respaldada presupuestariamente, toda vez que el incremento de 250.000 euros con respecto a 2025 se suma al experimentado en 2021, cuando las ayudas pasaron de 260.000 a 450.000 euros", concluyó el texto de prensa.

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