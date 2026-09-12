Irán insiste en que "no tiene sentido" negociar con EEUU hasta que no acepte los términos de Teherán

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El jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha señalado este sábado que "no tiene sentido" negociar con Estados Unidos hasta que Washington no acepte los términos de Teherán, en pleno 'impasse' en las negociaciones para finalizar la guerra lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel.

"Hasta que la parte estadounidense no acepte todas las condiciones de Irán, el diálogo y la negociación no tienen ningún sentido", ha señalado el alto cargo parlamentario.

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Este mensaje es una nueva muestra del estancamiento en los contactos entre las partes para poner fin a las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz, escenario al que se ha trasladado la ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv.

Las autoridades de Irán mantendrán el próximo lunes en Omán un encuentro con países del golfo Pérsico e Irak, con quienes abordarán los resultados de sus negociaciones con Mascate para el establecimiento de rutas seguras en el estrecho de Ormuz. La apertura del estratégico paso es una de las bazas que se guarda Irán en las negociaciones, si bien la condiciona a que Estados Unidos cese los ataques y cumpla las condiciones pactadas en el memorando de entendimiento sellado el pasado junio.

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