Al menos 8 empresas turísticas están detrás del masivo bloqueo de entradas a Machu Picchu

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Lima, 12 sep (EFE).- Al menos ocho empresas turísticas están detrás del masivo bloqueo de entradas a la ciudadela inca de Machu Picchu que ha llevado al Gobierno de Perú a cambiar la plataforma digital de venta de ingresos para impedir las reservas temporales y solo permitir la venta directa de los boletos.

Así lo señaló a EFE el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, como resultado de una auditoría realizada al sistema informático de venta de entradas a Machu Picchu, que halló a ocho empresas responsables del bloqueo de casi 210.000 entradas, de las que más del 62,9 % fueron luego canceladas.

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Durante una conversación telefónica, Valencia explicó que estas empresas realizan constantemente reservas de entradas a Machu Picchu mediante bots que impedían luego a turistas adquirir ingresos de manera particular, pues se encontraban sin entradas disponibles durante muchas semanas.

"Este bloqueo masivo ha sido hecho por plataformas que utilizan sistemas automáticos, bots, que bloquean continuamente", señaló Valencia, quien reconoció que "la plataforma no estuvo pensada para estos bloqueos".

Actualmente la plataforma Tu Boleto, el sitio web oficial para adquirir entradas a Machu Picchu, gestionado por el Ministerio de Cultura de Perú, solo da opción para comprar boletos para la ruta clásica a la ciudadela inca de diciembre en adelante, sin ninguna fecha disponible en lo que resta en septiembre, octubre y noviembre.

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El viernes, Valencia y el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunciaron que la posibilidad de reservar temporalmente entradas para Machu Picchu quedará inhabilitada, de modo que solo se podrán adquirir las entradas de manera directa con los datos de identificación del usuario.

En los últimos meses, numerosos turistas que querían visitar Machu Picchu no lograban entradas a través de internet y trataban de adquirir alguna de las mil entradas que cada día se ponen a la venta físicamente en Machu Picchu Pueblo, lo que generaba grandes colas de madrugada en la población, obligándoles incluso a alargar su estadía hasta lograr un boleto.

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"El mensaje al mundo de ser bien claro: usted puede venir a visitar Perú y Machu Picchu, es bienvenido, y va a tener una experiencia gratificante y memorable. Para lograr ese objetivo, la accesibilidad a la plataforma debe mejorar, y en eso estamos trabajando", señaló Valencia.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también encargó en agosto un nuevo estudio de capacidad de carga de Machu Picchu, en el que se estima el aforo máximo que puede recibir el complejo arqueológico sin generar impactos significativos que deterioren el monumento, ante las advertencias hechas en los últimos años por Unesco de incluirlo en su lista de patrimonio en riesgo.

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Actualmente, el último estudio de este tipo fijó la capacidad de visitantes en 2.244 visitantes al día, pero el límite diario aprobado actualmente por el Ministerio de Cultura de Perú es de 5.600 turistas diarios en temporada alta.

Según Valencia, el nuevo estudio de capacidad de carga podría incrementarse si se habilitan nuevos accesos que deberían ser evaluados para que no generasen cambios drásticos en el complejo.

"Si amplías dos caminos inca más, tienes 500 visitantes más por camino. Este es el tipo de gestión cuando se utilizan todos los instrumentos. El primer paso es que la plataforma de boletos funcione bien, y el segundo paso es ver cuáles son los límites de cambio aceptables y alternativas de uso del espacio de conservación", concluyó. EFE

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