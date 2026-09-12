5.000 trabajadores de Airbus España reclaman mejoras laborales mientras sigue la huelga

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Madrid, 12 sep (EFE).- Unos 5.000 empleados de Airbus España, según el sindicato UGT, se manifestaron este sábado para reclamar mejoras da salario y de condiciones de trabajo, convocados por las organizaciones sindicales minoritarias, que mantienen una huelga indefinida.

La protesta laboral discurrió en Madrid y terminó cerca de la sede del Ministerio de Industria.

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Los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL, que tienen el 25 % de la representación de los trabajadores, discrepan de la última propuesta de solución presentada por la dirección de esta multinacional europea de la fabricación aeroespacial. Será sometida a referéndum vinculante de los más de 14.000 empleados que la empresa tienen en España.

"La gente está muy enfadada por la actitud de la empresa" y "no se ha desinflado la huelga", advirtió hoy la secretaria general de UGT en Airbus, Gema Moreno, sobre un conflicto que dura más de dos meses.

Otros sindicatos, como Comisiones Obreras, habían apreciado positivamente la propuesta empresarial, presentada con la mediación del Ministerio de Industria.

Entre las medidas sociales y laborales planteadas por la compañía aeroespacial, figura recuperar el poder adquisitivo de los salarios en el plazo de cuatro años, hasta un 7,95 % en total. El incremento real sería algo superior, ya que cada subida anual se aplicaría sobre el sueldo mejorado anteriormente. EFE

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