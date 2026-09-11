Un tribunal de Pakistán frena la expulsión de estudiantes de medicina afganos

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Islamabad, 11 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Lahore (LHC, en inglés) suspendió este viernes la orden que obligaba a estudiantes afganos de Medicina y Odontología a abandonar sus estudios en Pakistán y regresar a Afganistán, en plena campaña de deportaciones impulsada por Islamabad.

"Hoy, el Tribunal Superior de Lahore ha suspendido la notificación del PMDC", declaró a EFE Asad Jamal, abogado de los estudiantes afganos, y añadió que "el tribunal ha ordenado que se mantenga el estatus de los estudiantes de medicina afganos previo a la directiva del 31 de julio".

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La decisión judicial llega después de que el Consejo Médico y Dental de Pakistán (PMDC), el organismo regulador estatal de la medicina, ordenara a las instituciones médicas y odontológicas del país dejar de admitir estudiantes afganos y facilitar el regreso a Afganistán de quienes ya estaban matriculados.

La directiva, a la que tuvo acceso EFE, fue publicada el 1 de septiembre, y reiteraba instrucciones emitidas por primera vez el 31 de julio. Tras la orden, alrededor de 13 estudiantes afganos presentaron peticiones el jueves ante el LHC para impugnar las medidas.

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El juez del Tribunal, Khalid Ishaq, ordenó este viernes que se permita a los estudiantes continuar con sus estudios, presentarse a los exámenes y regresar a sus residencias estudiantiles, según detalló Jamal.

Según explicó el abogado a EFE, la defensa argumentó ante el juez que la orden se emitió sin haber escuchado previamente a los estudiantes, lo que vulneró sus derechos a la educación, la vida y la dignidad, y que no respetó las leyes del país.

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Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional apelaron al Gobierno para que revocara la decisión y permitiera a los estudiantes afganos, especialmente a las mujeres, completar su formación.

La situación es sensible para las estudiantes afganas, cuyas posibilidades de continuar estudios superiores en Afganistán están severamente restringidas.

Pakistán inició su Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales a finales de 2023, dirigido inicialmente a migrantes indocumentados, en su mayoría nacionales afganos, después de que un aumento en los ataques de militantes llevara a Islamabad a tomar medidas. EFE

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