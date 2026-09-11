Ford invertirá más de 860 millones en un nuevo taller de pintura en su fábrica de Kentucky (EE.UU.)

Guardar

Ford invertirá 1.000 millones de dólares (860 millones de euros) en un nuevo taller de pintura de última generación en su planta de camiones de Kentucky (Estados Unidos), con la previsión de colocar la primera piedra a finales de este año.

La planta de camiones de Kentucky es un pilar fundamental de la actividad manufacturera de Ford, produciendo vehículos como las camionetas F-Series Super Duty y los SUV Ford Expedition y Lincoln Navigator. La inversión prevista en el taller de pintura mejorará aún más la competitividad de la planta a largo plazo.

PUBLICIDAD

La tecnología de vanguardia del nuevo taller de pintura permitirá obtener una pintura más limpia y eficiente, lo que contribuirá a la excelencia continua en la producción con mayor eficiencia y una sostenibilidad ambiental avanzada.

Este anuncio se suma a las recientes inversiones de Ford en Kentucky, que incluyen aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.723 millones de euros) para la transformación de la planta de ensamblaje de Louisville, y otros 2.000 millones de dólares en Ford Energy Systems en Glendale, que fabricará sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

PUBLICIDAD

"Durante más de un siglo, Ford y Kentucky han crecido juntos, y estamos invirtiendo para asegurar que esa relación se mantenga sólida para las generaciones venideras. Estas inversiones demuestran nuestra confianza en la fuerza laboral de Kentucky, nuestro compromiso con la manufactura estadounidense y nuestra convicción de que el futuro de la movilidad y la energía se construirá aquí mismo, en Estados Unidos", ha declarado el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley.

Este anuncio se da en la misma semana en la que el Gobierno de Donald Trump ha advertido sobre las relaciones de Ford con empresas chinas por ir en contra de la "seguridad nacional". En respuesta, la compañía ha asegurado que es el fabricante de automóviles "más estadounidense" y que las afirmaciones del Ejecutivo son con la intención "desacertada" de "acaparar titulares a costa de una empresa que ha hecho más por la industria manufacturera estadounidense".

PUBLICIDAD

"Ford es también el fabricante de automóviles líder en Estados Unidos por vehículos ensamblados en el país, empleados por hora y exportaciones de vehículos, lo que refuerza su posición como el fabricante de automóviles más estadounidense", ha reiterado la firma tras comunicar la última inversión en Kentucky.