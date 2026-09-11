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Sudáfrica extraditará a EEUU a seis nigerianos acusados de estafas amorosas millonarias

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Nairobi, 11 sep (EFE).- Sudáfrica extraditará este viernes a Estados Unidos a seis ciudadanos nigerianos buscados por su relación con estafas románticas en línea dirigidas contra un centenar de mujeres estadounidenses, y valoradas en 100 millones de rands (unos 5,3 millones de euros), informó la Policía sudafricana.

"Los seis hombres son supuestos miembros de la red de crimen organizado Black Axe y son buscados por las autoridades estadounidenses en relación con cargos de fraude electrónico y blanqueo de capitales", dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado.

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Entre las víctimas se encontraban pensionistas y empresarias, que eran blanco de estafas a través de "sofisticadas relaciones en línea" para engañarlas y conseguir su dinero.

Todos los sospechosos fueron detenidos en Sudáfrica en 2021 y, gracias a la coordinación de Interpol Sudáfrica, serán trasladados este viernes desde un centro penitenciario de Ciudad del Cabo hasta el Aeropuerto Internacional de esa urbe suroccidental, donde serán entregados a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio Secreto de Estados Unidos.

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Según medios sudafricanos, estos hombres son buscados por la justicia de los estados de Texas y Nueva Jersey.

Las víctimas eran contactadas por una persona que se hacía pasar por una pareja sentimental que viajaba a Ciudad del Cabo para trabajar en proyectos de construcción.

Desde allí, los estafadores pedían el envío de teléfonos, tabletas electrónicas u ordenadores portátiles tras alegar que habían sido asaltados y robados.

Otros casos también incluían peticiones de envío de grandes cantidades de dinero para reparar grúas defectuosas, cubrir honorarios legales tras un accidente o para pagar impuestos. EFE

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