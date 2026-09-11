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Montero (PSOE-A) felicita a la chirigota callejera Cadiwoman porque compartirá "escenario con Shakira"

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La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes y felicitado a la chirigota callejera Cadiwoman tras saber que compartirá "escenario" con Shakira en los conciertos que la cantante colombiana va a ofrecer en Madrid este mes de septiembre.

"Qué alegría ver a las Cadiwoman conquistando nuevos públicos y compartiendo escenario con Shakira", ha escrito la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

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María Jesús Montero ha destacado además que este mismo año tuvieron el "honor" desde el PSOE-A de "reconocerlas con el Premio Clara Campoamor por utilizar el Carnaval como un vehículo de reivindicación feminista".

"Hoy nos sentimos todavía más orgullosas de ellas", ha añadido la dirigente socialista antes de cerrar su comentario con un mensaje de "enhorabuena" a las integrantes de la chirigota y el deseo de que disfruten "de este momento".

La chirigota Cadiwoman, conocida en el mundo del Carnaval de Cádiz por tener una composición íntegra de mujeres y cantar letras sarcásticas con un marcado tinte feminista, va a ser una de las invitadas en la residencia de Shakira en Madrid, al actuar en dos de los conciertos que la artista tiene programados desde este mes de septiembre.

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En concreto, la agrupación gaditana actuará los días 26 y 27 de septiembre en el Espacio Macondo, compartiendo escenario con artistas de éxito como Amaia, Guitarricadelafuente o Ángeles Toledano, entre una larga lista de invitados.

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