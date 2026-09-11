Madrid ha hecho "los deberes" ante el ruido de la F1 y Almeida promete más futuras mejoras

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes que el Ayuntamiento ha hecho "los deberes" para paliar las molestias acústicas derivadas del Gran Premio de Fórmula 1 y se ha comprometido a introducir mejoras en las próximas ediciones a partir de la experiencia de este primer año.

Almeida se ha pronunciado así después de que la Plataforma Stop Fórmula 1 haya anunciado que realizará mediciones de ruido durante el fin de semana y que acudirá a la Justicia si detectan que se superan los niveles permitidos en la ordenanza.

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"Nada que decir a las iniciativas que puedan tener los vecinos y a que, si creen que es conveniente, puedan acudir a las instancias que consideren adecuadas", ha afirmado el alcalde ante los medios de comunicación desde el Faro de la Moncloa.

El regidor ha asegurado que el Consistorio realiza mediciones, aunque ha puesto el acento en las actuaciones preventivas adoptadas antes de la celebración del Gran Premio.

"Hemos adoptado todas las medidas que creemos que son adecuadas para poder paliar, no digo evitar, las molestias que se van a originar como consecuencia de un Gran Premio de Fórmula 1, igual que se pueden originar como consecuencia de todo gran evento que hay en la ciudad de Madrid", ha explicado.

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Almeida ha sostenido que el Gobierno municipal ha prestado "especial atención al ámbito acústico" y que seguirá revisando las medidas durante los próximos años. "Tenemos todavía una serie de años por delante para poder seguir mejorando todo aquello que en este primer año veamos que es factible mejorar", ha señalado.

PLATAFORMA ECOLOGISTA VE "OPACIDAD"

Por su parte, la Plataforma Ecologista Madrileña ve "opacidad" del Ayuntamiento en relación a la suspensión de los índices de calidad acústica para la Fórmula 1.

El colectivo ha advertido de que, a pocas horas del comienzo del evento, no sabe si "existe" un documento que recoja dicha resolución y ha exigido al Consistorio su publicación "íntegra e inmediata".

Previamente, la misma plataforma ya había alertado de una "barra libre" de ruido durante el Gran Premio, al entender que las medidas correctoras previstas por el Ayuntamiento no impedirán que durante los entrenamientos y las carreras se superen los niveles acústicas en las viviendas próximas al circuito.

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Se referían así a las pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas con las que contará Madring durante el desarrollo de la F1 este fin de semana.

Al respecto del posible exceso del ruido durante el evento y la suspensión de los índices de calidad acústica denunciados por la plataforma, desde el Consistorio ya habían aclarado que "cuando hay eventos de interés general siempre se hacen exenciones de ruido".

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