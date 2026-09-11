Bruselas autoriza gastar un pago de 6.100 millones en drones fabricados en Ucrania y misiles Patriot de EEUU

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La Comisión Europea ha autorizado una serie de excepciones para que Ucrania pueda destinar parte del pago de 6.100 millones de euros aprobado este verano con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones a la compra de drones y componentes ucranianos, así como de material militar estadounidense, incluidos misiles PAC-3 para los sistemas de defensa aérea Patriot.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a cinco excepciones a las condiciones habituales para utilizar los fondos europeos: tres de ellas permitirán financiar drones y componentes fabricados en Ucrania que superan los umbrales de costes establecidos, mientras que otras dos permitirán adquirir equipamiento producido en Estados Unidos, en particular misiles PAC-3 para los sistemas Patriot.

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La decisión tiene lugar apenas unos días después de que los Veintisiete acordaran levantar la cláusula de preferencia europea del préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para que pudiera adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa antiárea Patriot a terceros países.

"Este es, de nuevo, un paso adelante realmente importante", ha destacado el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en declaraciones a la prensa desde Bruselas, donde ha subrayado que la decisión permite "oficialmente" a Ucrania adquirir misiles PAC-3 con cargo al préstamo europeo tras el trabajo realizado en las últimas semanas con los Estados miembro y las autoridades ucranianas.

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Kubilius ha defendido que estas excepciones responden a la necesidad de acelerar el suministro de material militar a Kiev ante la guerra de agresión rusa, recalcando que "la ventaja militar de Ucrania depende de disponer rápidamente de productos críticos, en las cantidades necesarias y en plazos muy breves".

La decisión concreta así el destino de los 6.100 millones de euros que la Comisión Europea ya aprobó el pasado 24 de agosto para reforzar las capacidades militares de Ucrania y que forman parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027.

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LOS 28.300 MILLONES PARA DEFENSA, YA ASIGNADOS

Por otro lado, Kubilius ha anunciado que, con la decisión adoptada este viernes, Bruselas ha terminado ya de decidir el destino de los 28.300 millones de euros asignados este año para financiar la defensa ucraniana con cargo al préstamo europeo aprobado por los Veintisiete en abril.

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"Con la decisión de hoy, hemos logrado que estén ya decididos los 28.300 millones de euros asignados este año para financiar la defensa ucraniana", ha explicado el comisario, quien ha señalado que la Comisión tramita actualmente solicitudes de pago por otros 4.700 millones de euros.

Esta cantidad se sumará a los 8.300 millones ya desembolsados, por lo que Kubilius ha destacado que "los desembolsos también están avanzando". Antes de liberar los nuevos fondos, la Comisión revisará los contratos para garantizar que cumplen las condiciones del préstamo y los términos de contratación acordados con los Estados miembro.

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ALIANZA UE-UCRANIA DE DRONES

Por otro lado, Kubilius ha celebrado como un paso "histórico" la puesta en marcha de la Alianza de Drones entre la Unión Europea y Ucrania, una iniciativa industrial anunciada por la Comisión el pasado mes de julio con la que busca acelerar la producción conjunta y aprovechar la experiencia adquirida por la industria ucraniana durante la guerra.

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La iniciativa ha celebrado este viernes su primera reunión con 18 miembros fundadores, nueve empresas europeas y otras nueve ucranianas, entre fabricantes, empresas emergentes e innovadores, que comenzarán ahora a trabajar en las actividades acordadas y volverán a reunirse antes de que termine el año.

"Necesitamos aprender de Ucrania cómo aumentar la escala y responder a la demanda de nuevas tecnologías cuando las necesitamos", ha defendido el comisario, quien ha explicado que la alianza pretende impulsar empresas conjuntas y la producción entre compañías europeas y ucranianas, además de reforzar las cadenas de suministro y acelerar el desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías.

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Kubilius ha advertido en este sentido de la brecha existente entre la capacidad industrial europea y rusa, señalando que las empresas de la UE producen actualmente alrededor de 1,5 millones de drones al año, frente a una capacidad rusa de hasta diez millones de drones FPV, además de 130.000 drones propulsados a reacción y 1.700 misiles balísticos anuales.

"Tenemos que igualar las capacidades de producción rusas", ha avisado, insistiendo en que Europa necesita líneas de producción que puedan mantenerse activas en periodos de menor demanda y aumentar su capacidad "en cuestión de semanas" cuando sea necesario.