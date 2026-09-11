Nagel (Bundesbank) anticipa otra posible subida de tipos, pese a que pueda frenar el crecimiento económico

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El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha advertido que no descarta otra nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) dependiendo de la evolución de los precios, aunque signifique situarse en terreno restrictivo para la economía europea.

"Según mi interpretación, creo que con la subida de tipos de ayer nos encontramos en el límite superior del territorio neutral. No descarto que tengamos que adentrarnos en un territorio ligeramente restrictivo. Pero, como ya he dicho, todo depende en gran medida de cómo evolucionen los precios de la energía y de cómo se desarrolle el panorama de precios en el transcurso de, quizás, el próximo mes", ha sostenido Nagel en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNBC.

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), del que Nagel también es miembro, optó este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos y situar la tasa de depósito (DFR) en el 2,5% ante las presiones inflacionistas, lo que supone el segundo aumento de la tasa de referencia en lo que va de año.

Precisamente, la tasa del 2,5% se trata del límite superior del interés neutral para la economía, es decir, nivel en el que la economía no se ve estimulada ni tampoco perjudicada, de tal manera que superar esta cifra podría frenar el crecimiento económico de la eurozona.

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En esta misma línea, durante la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que el tipo neutral es una estadística teórica que no sirve para determinar el rumbo de la política monetaria, no descartando posibles incrementos por encima de este nivel en el futuro aunque suponga un freno al crecimiento de la economía europea.

Igualmente, el presidente del Bundesbank ha alertado de que los riesgos inflacionistas se han incrementado "claramente" y que Europa debe poner mucha atención a la evolución del precio del gas ahora que llega el invierno. No obstante, Nagel ha indicado que la situación no se parece a la experimentada en 2022.

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"La situación actual no es comparable a la que vivimos tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022. Ahora estamos en una posición mucho mejor; contamos con terminales de GNL. No obstante, nos adentramos en la temporada de frío. Eso es lo que se avecina. Por consiguiente, debemos vigilar la evolución de los precios de la energía", ha determinado.