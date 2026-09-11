La actriz Gina Torres dará vida a Omara Portuondo en un musical de Broadway

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Nueva York, 11 sep (EFE).- La actriz y productora de cine y televisión Gina Torres, de origen cubano, volverá al teatro para dar vida a la legendaria cantante Omara Portuondo en el exitoso musical de Broadway 'Buena Vista Social Club' del 13 de octubre al 29 de noviembre.

Torres ('Suits', 'Firefly', '911: Lone Star') sustituirá a la actriz Natalie Venetia Belcon durante una ausencia previamente programada, de acuerdo con un comunicado de la producción.

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“Estoy inmensamente feliz de unirme al elenco de Buena Vista Social Club. Me enamoré del espectáculo y de cada una de las personas que lo integran desde la primera vez que lo vi. Como cubanoamericana de primera generación, conectó conmigo en muchísimos sentidos", indicó Torres en la nota de prensa.

Recordó que creció escuchando las canciones del famoso grupo: "Son el latido de todo aquello que para mí significa hogar y me une a mi familia y a mi cultura. Confío en que mis padres, quienes ya fallecieron, me acompañarán y me sostendrán cuando suba a ese escenario", señaló.

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Torres, formada como vocalista clásica, debutó en Broadway en 1994 con 'Face Value', de David Henry Hwang, y regresa al teatro tras su reciente participación Off-Broadway en 'Pen Pals' junto a la cantante de teatro musical Carmen Cusack, a comienzos de 2026.

Con su personaje de Jessica Pearson en la serie original de USA Network 'Suits', rompió barreras al convertirse en 2019 en la primera mujer afrolatina en crear, protagonizar y producir una serie de televisión que mostraba a la protagonista incursionando en el mundo de la política de Chicago.

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El papel marcó un antes y un después en su carrera y le valió varios premios.

Entre sus proyectos en televisión figuran sus interpretaciones de la asesina ruso-cubana Anna Espinosa en 'Alias'; la mercenaria Zoe Washburn en 'Firefly' de Joss Whedon (a quien también interpretó en la película 'Serenity') y Jasmine en 'Angel', también de Whedon.

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Actualmente, Torres, que también ha hecho cine, interpreta a la agente del FBI Linda Grant en 'Memory of a Killer' de FOX, junto a Patrick Dempsey.EFE