Investigan al candidato Flavio Bolsonaro por financiación irregular en caso de la película sobre su padre

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La Policía Federal de Brasil investiga al senador y candidato presidencial Flavio Bolsonaro por el caso 'Dark Horse' sobre la posible financiación irregular de una película biográfica basada en la vida del expresidente Jair Bolsonaro, una información que ha salido a la luz poco después de que el Tribunal Supremo levantase el secreto de sumario del caso 'Banco Master', trama vinculada al exbanquero Daniel Vorcaro y relacionada con el filme.

Flavio, del Partido Liberal (PL), figura en la lista de personas investigadas tras un procedimiento autorizado en julio por el juez del Tribunal Supremo Federal André Mendonça, una información que se ha conocido este viernes después de que se levantara el secreto de sumario a petición del presidente de la máxima corte brasileña, Edson Fachin, según ha recogido 'O Globo'.

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En concreto, las autoridades policiales investigan al candidato presidencial por presunto blanqueo de capitales, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos presuntamente cometidos por el senador, que solicitó fondos para financiar la producción de la película al exbanquero, acusado de fraude en el caso 'Banco Master'.

El dinero habría sido transferido a un fondo en Estados Unidos gestionado por un abogado cercano al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), hermano de Flavio y quien fue condenado a más de cuatro años de prisión por coacción a la justicia ante sus intentos de presionar a magistrados en los procesos judiciales contra su padre.

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Las autoridades sospechan que parte de esos fondos habrían sido desviados al extranjero para financiar la estancia y los gastos de Eduardo, que actualmente está en Estados Unidos. El candidato presidencial sí admitió haber contactado con Vorcaro, si bien ha negado que esos fondos procedan de dinero público.

"CUANTA MÁS TRANSPARENCIA HAYA, MEJOR"

Más tarde, Flavio Bolsonaro ha defendido que "cuanta más transparencia" haya sobre la financiación del documental de su padre, "mejor", y ha vuelto a reiterar que los fondos utilizados corresponden a un patrocinio "privado".

"Ellos van a intentar hacer de todo para desestabilizar, para inventar cosas donde no las hay. Para mí, lo mejor que puede pasar es la transparencia total en este asunto. No tenemos absolutamente nada de malo (que esconder) con respecto a la película", ha dicho.

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"El pueblo merece saber y diferenciar quién tiene razón, que es mi caso; de quién está equivocado, que es el caso del Gobierno", ha señalado en declaraciones a la prensa tras la visita a una fábrica de motocicletas ubicada en el distrito de Manaus como parte de su campaña electoral.