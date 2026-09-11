El memorial británico del sida regresa a sus raíces escocesas como memoria colectiva

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Susana Blaya

Glasgow (R.Unido), 11 sep (EFE).- Nombres, fotografías, mensajes y retazos de vidas perdidas por el sida ocupan desde este viernes la gran nave del Tramway de Glasgow, donde el 'UK AIDS Memorial Quilt' se muestra completo por primera vez en Escocia.

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El centro de arte contemporáneo, instalado en un antiguo depósito de tranvías en el sur de la ciudad, acoge los 335 paneles que recuerdan a más de 600 personas fallecidas por VIH/sida en el Reino Unido.

La exposición abre al público mañana sábado, menos de dos semanas después de la muerte, el pasado 30 de agosto, de Ally Van Tillo -anteriormente conocido como Alastair Hume-, el activista escocés que fundó el proyecto británico.

"Es una historia escocesa desde sus raíces" -explicó este viernes a EFE Siobhán Lanigan, presidenta de la asociación de organizaciones que conserva el memorial-. "Los paneles individuales se hicieron por todo el Reino Unido, pero todos se enviaban a Edimburgo para unirlos", añadió.

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Cada panel representa una persona, y fue confeccionado por personas que querían a quien aparece recordado en él. Muchos miden unos 90 por 180 centímetros, el tamaño simbólico de una tumba.

Juntos forman largas extensiones de tela que atraviesan la gran sala del Tramway, entre nombres, retratos, corazones, poemas y objetos cosidos para reconstruir algo de las vidas detrás de las cifras de muertos.

También aparecen recuerdos en español: desde nombres españoles hasta un panel dedicado al colombiano Julio García y otro que incorpora versos de Federico García Lorca.

Entre todos ellos hay uno oculto bajo una tela. La familia de la persona a la que estaba dedicado se opuso a que fuera mostrado y se acordó mantenerlo cubierto.

"Hasta que llegue el día en que no exista estigma para las personas que viven con VIH, ese panel tendrá que permanecer cubierto", explicó Lanigan.

Para ella, el Quilt recuerda una época en la que quienes recibían un diagnóstico se enfrentaban no solo a una enfermedad entonces mortal, sino también a "estigma, prejuicios, miedo y odio", hasta el punto de que algunas familias no reconocían públicamente la causa de la muerte.

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El proyecto original nació en Estados Unidos en 1985 de la mano del activista Cleve Jones y, a finales de aquella década, Van Tillo comenzó a coordinar su versión británica desde Escocia.

El memorial tuvo primero su hogar en Leith, Edimburgo, durante parte de los años ochenta y noventa, antes de pasar años prácticamente fuera de la vista pública. Desde 2014, siete organizaciones británicas trabajan para conservarlo y volver a exhibirlo.

Grant Sugden, director ejecutivo de la organización escocesa Waverley Care, destacó a EFE el contraste entre la realidad que reflejan esas telas y la del VIH actual.

"Ahora, en Escocia, el VIH es una enfermedad crónica muy manejable gracias a tratamientos eficaces. La mayoría de las personas tienen una esperanza de vida normal", explicó Sugden, quien recordó que quienes siguen tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no transmiten sexualmente el virus.

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"El mayor desafío al que todavía nos enfrentamos en Escocia es el estigma", afirmó.

La muestra permanecerá en Glasgow hasta el 4 de octubre y llega después de que el Quilt fuera desplegado en junio de 2025 en la Tate Modern de Londres, donde recibió cerca de 70.000 visitantes en cinco días. EFE

sb/fjo/rcf

(Foto) (Vídeo)