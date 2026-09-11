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El IPC de Argentina se enfrió en agosto al 33,5% interanual y al 1,7% mensual

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó en agosto en el 33,5% interanual, lo que supone una bajada de tres décimas respecto del 33,8% de julio, según se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La inflación mensual retrocedió cuatro décimas, hasta el 1,7%, y acumuló una subida hasta el octavo mes del año del 21,3%, dos puntos más que en julio. De su lado, la variable subyacente creció un 1,8% mensual y un 31,9% anual.

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Los epígrafes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (31,5%); educación (30,1%); y telecomunicaciones (23,5%) lideraron los avances interanuales de precios.

Por el contrario, la ropa y calzado (4,5%); las bebidas alcohólicas y tabacos (13,4%); y los equipamiento y productos de mantenimiento del hogar (16,1%) se encarecieron en menor medida en agosto.

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