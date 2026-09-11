El Gobierno extenderá la conectividad wifi gratis a tres campamentos temporales para migrantes en Ceuta

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en la implantación de conectividad wifi gratuita en tres dispositivos temporales de acogida de migrantes habilitados en Ceuta al amparo de la declaración de emergencia por la presión migratoria, según han informado desde la institución.

Según Migraciones, con la extensión de la conectividad a los campamentos pretenden "garantizar la actividad de las entidades encargadas de gestionar los centros, favorecer la coordinación de los distintos operativos desplegados y agilizar la tramitación de expedientes".

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En paralelo, el Ministerio ha ampliado la red wifi del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, un servicio que ya venía prestándose a través de Orange, adjudicataria del contrato correspondiente. El objetivo de esta actuación, según señala, es mejorar el funcionamiento de los recursos de acogida y facilitar la gestión de los procedimientos administrativos vinculados a la atención de las personas migrantes.

Para dotar de servicio a los nuevos dispositivos temporales, el departamento está estudiando distintas soluciones técnicas al amparo del procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, un mecanismo que permite a la Administración responder de forma inmediata ante necesidades consideradas inaplazables de interés público.

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Fuentes ministeriales han explicado que durante el pasado mes de agosto se contactó con Orange y Vodafone para analizar la prestación del servicio en los nuevos recursos habilitados en Ceuta, aunque no se obtuvo respuesta por parte de ninguna de las compañías.

Posteriormente, Migraciones inició conversaciones con Telefónica con el fin de estudiar la extensión de la conectividad a estos espacios, si bien por el momento no se ha formalizado ninguna adjudicación ni se ha suscrito contrato alguno, según han precisado las mismas fuentes.

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