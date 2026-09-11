Comisión legislativa aprueba resolución para ampliar el estado de excepción en Bolivia

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La Paz, 10 sep (EFE).- Una comisión de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la "reactivación" económica del país.

"La Comisión de Justicia (Plural) ha aprobado el proyecto de resolución camaral (...) que dispone la ampliación del estado de excepción", declaró el diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), al canal estatal Bolivia Tv.

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La extensión del régimen excepcional será por 90 días, que podrían sumarse al mismo periodo que se mantiene vigente desde el pasado 20 de junio.

Medinaceli dijo que, por procedimiento, la resolución debe ser debatida en el pleno de la Cámara Baja para después que la Presidencia de la Asamblea Legislativa llame a una sesión conjunta con el Senado, en la que se discuta sobre esa ampliación, pasos que se seguirán la próxima semana.

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El legislador explicó que existe la posibilidad de que los criterios del Legislativo y del Ejecutivo puedan "convergir" en la necesidad de esa extensión, puesto que "varias voces" en las bancadas parlamentarias ven necesaria dicha posibilidad.

"Hay sectores sociales que creen que se tiene que ampliar (el estado de excepción) por unas posibles amenazas a futuras movilizaciones", explicó Medinaceli.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.EFE