Buenos Aires será Invitada de Honor en Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027

Guardar

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- Buenos Aires será la ciudad Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027, en su edición 41 que se celebrará del 27 de noviembre al 5 de diciembre del próximo año, una muestra donde presentará su tradición literaria, su producción editorial y la diversidad de su escena artística y cultural contemporánea.

En comunicado emitido este viernes, los organizadores de la feria mexicana indicaron que el anuncio se llevó a cabo este viernes en el Teatro Colón, en la capital argentina, con la participación de autoridades culturales, escritores y representantes del sector editorial y cultural.

PUBLICIDAD

En el acto participaron la ministra de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; la directora general de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz, y la embajadora de México en Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez.

Durante la presentación, señaló la nota, Ricardes destacó la oportunidad que representa esta participación para proyectar internacionalmente la producción cultural de la capital argentina.

"Es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica. Vamos a llevar nuestra tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas, para mostrar una ciudad en la que la cultura forma parte de su identidad y de su vida cotidiana”, afirmó la ministra de Cultura de la capital argentina.

PUBLICIDAD

Por su parte, Schulz destacó el vínculo que se establecerá entre ambas ciudades a partir de esta participación.

"Será mucho más que una celebración literaria: será un encuentro entre dos ciudades que reconocen en la cultura una herramienta fundamental para el diálogo y el entendimiento entre nuestros pueblos", expresó Schulz según el comunicado.

La FIL Guadalajara es el mayor mercado mundial de publicaciones en español y uno de los principales encuentros editoriales y culturales del mundo. Cada año reúne a más de 900.000 personas y convoca a editores, agentes literarios, traductores, distribuidores, bibliotecarios, autores y lectores de distintos países.

PUBLICIDAD

Desde 1993, la Feria recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina lo fue en 1997 y 2014. Además, los escritores argentinos Olga Orozco y Juan Gelman recibieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 1998 y 2000, respectivamente.

Este 2026, Italia llegará a la FIL del 28 de noviembre al 6 de diciembre de con el lema 'El mundo habla como un gran libro' y como una plataforma para que México y el continente se acerque a sus autores, intelectuales, legado cultural y belleza de su arquitectura.

PUBLICIDAD

Su participación coincidirá con los 160 años de relaciones diplomáticas entre Italia y México y los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi, autor de 'Pinocho', el libro más difundido en el mundo. EFE