Antonelli lidera, delante de los Ferrari, los primeros ensayos de la historia del Madring

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Madrid, 11 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder de la F1 más joven de todos los tiempos, fue este viernes el más rápido, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, en los primeros entrenamientos libres de toda la historia del Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial 2026.

Antonelli, de 20 años, marcó la vuelta rápida de la jornada en el segundo entrenamiento, en el que todos completaron su mejor intento con el neumático de compuesto blando. El joven boloñés, que viene de exhibirse con una sensacional remontada en Monza, donde, ante sus compatriotas, logró su séptima victoria en la F1 -todas este año-, cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 33 segundos y 662 milésimas, 113 menos que Leclerc; y con 149 respecto a Hamilton.

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Los españoles Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 629 milésimas- y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -a tres segundos y 118 milésimas- se inscribieron decimosexto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos de la jornada, en la que los más agoreros anunciaban multitud de banderas rojas, pero en la que al final sólo hubo una: la que provocó, en la sesión vespertina, el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB).

Lindblad se accidentó -sin lamentar daños mayores- en la decimotercera de las 22 curvas, provocando la interrupción, con bandera roja y durante algo más de diez minutos, de la segunda sesión. En la jornada que sirvió de apertura de la nueva pista diseñada en el entorno de IFEMA, el recinto ferial madrileño, con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Y en la que destaca la 'Monumental' la duodécima curva, de algo más de medio kilómetro y con una pendiente máxima del 24 por ciento.

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El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 66 de los 267 puntos con los que lidera su compañero -que puede convertirse en el tercer italiano de toda la historia y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari, en ganar el campeonato-, acabó con el quinto crono, a 337 milésimas, una jornada que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cerró con el sexto crono, a cuatro décimas de Kimi.

Los dos españoles acabaron un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), que concluyó decimoquinto una jornada de ensayos en la que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), marcó el decimonoveno crono, a tres segundos y medio de Antonelli.

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Por la mañana, Russell había sido el más rápido (1:34.077) en el primer libre de toda la historia del Madring, en una pista a la que todos se enfrentaron con relativa prudencia; especialmente después de lo sucedido en los ensayos de la F2, en los que el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak provocó la interrupción de la sesión inicial, con un espectacular accidente -sin lamentar daños mayores- en el que, tras impactar contra el muro, su monoplaza se incendió.

Los Mercedes lideraron las pruebas matinales por delante de los Ferrari. Russell mejoró en 286 milésimas a su compañero Antonelli y en 459 a Leclerc, que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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El otro coche rojo, el de Sir Lewis -junto al alemán Michael Schumacher, plusmarquista de victorias (seis) en España, todas ellas en Montmeló (Barcelona), sede de las anteriores treinta y cinco ediciones de una prueba que se disputa por quincuagésima sexta vez-, con el neumático medio, había sido cuarto. Exactamente a 54 centésimas de su compatriota, en un entrenamiento sin mayores incidencias en el que Alonso -a dos segundos y 396 milésimas- y Sainz -a dos segundos y 793 milésimas-, asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El doble campeón mundial asturiano repitió 27 veces la exigente pista capitalina -estrecha y que concede escasos márgenes de error-, tres menos que su compatriota, de quien su jefe de equipo, el inglés James Vowles indicó a Efe, durante un desayuno de prensa que "más que un piloto", el talentoso piloto madrileño "es un líder; y es muy bueno trabajando con ingenieros".

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Verstappen, asimismo con el compuesto blando, había marcado el quinto crono, a 626 milésimas de Russell.

Hamilton fue el primero en bajar del minuto y 37 segundos, del 1:36 y del 1:35, siempre con el neumático medio, hasta que, con el compuesto blando, su marca fue rebajada por los dos Mercedes y -a final de la sesión-, por su compañero monegasco.

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Otro inglés, Lando Norris (McLaren), último ganador del certamen y que no rodó por la tarde, acabó sexto, a 670 milésimas, el primer libre, en el que Colapinto acabó decimotercero, a un segundo y 856 milésimas de Russell, del que concluyó, asimismo con las gomas blandas, a poco más de cuatro segundos y vigésimo primero, ‘Checo’ Pérez.

Alonso tardó algo más de 25 minutos en entrar a pista en el entrenamiento vespertino debido a un problema en el embrague que sufrió al ensayar salidas al final del primer entrenamiento.

Lo hizo poco antes de que comenzasen a instalarse las gomas blandas. Previamente, con medios, Mercedes seguía dominando, por delante de los Ferrari, esta vez con Antonelli (1:33.926) -el primero en bajar del 1:34- mejorando en 99 milésimas a Russell, con Leclerc a medio segundo y Sir Lewis, a nueve décimas.

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Norris aún no había podido salir a pista, al parecer con problemas en la caja de cambios del McLaren, y no volvería a hacerlo hasta el final de la jornada, en la que, con las gomas blandas, Antonelli dominó la primera jornada de ensayos del Gran Premio de España, que por décima vez y 35 años después de que se corriese por última vez, en el Jarama -con victoria del canadiense Gilles Villeneuve-, se disputa de nuevo en Madrid.

En la curva posterior a la Monumental, es decir, en la decimotercera de las 22 de la nueva pista capitalina, se produjo el accidente -sin lamentar tampoco daños mayores- de Lindblad, por lo que se hubo de interrumpir, con bandera roja, y durante algo más de diez minutos, la sesión.

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En la reanudación, todos efectuaron tandas largas, salvo Alonso que ensayó lo que no pudo hacer antes, es decir, a una vuelta, para acabar con el decimoséptimo, después de saludar irónicamente, con el pulgar en alto, tanto al japonés Yuki Tsunoda (RB) -en la Monumental- y al tailandés Alex Albon (Williams) -en la sexta curva-, que lo habían molestado en su trazada.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que puede ser vital , si como parece, será bastante complicado en la pista del recinto ferial madrileño. La cronometrada principal ordenará la parrilla de salida de la carrera del domingo, prevista a 57 vueltas; para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros.

Adrián R. Huber