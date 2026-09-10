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Un incendio en un carguero extranjero deja "numerosas víctimas" en el este de China

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Pekín, 10 sep (EFE).- Un buque carguero de bandera extranjera se incendió este jueves por la mañana en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, causando un "elevado número de víctimas", informaron medios oficiales.

El accidente, que se produjo hacia las 11:15 hora local (15:15 GMT) se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación, según la agencia estatal Xinhua.

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El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio, garantizar un seguimiento y una atención a las víctimas sin demora, según el medio estatal. EFE

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